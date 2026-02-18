Чехия предложила Словакии реверсные поставки нефти через трубопровод "Дружба"

Чехия предложила Словакии использовать восточный поток трубопровода "Дружба" в реверсном режиме для поставки незначительных объемов нефти. Предложение появилось после прекращения транзита через Украину из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате атаки РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Министр экономики Чехии Карел Гавличек заявил, что небольшие объемы сырья могут быть направлены в Словакию немедленно. Однако для обеспечения масштабных поставок требуются технические корректировки. Кроме нефти, чешская сторона готова обеспечить поставки газа.

"Мы готовы предложить Словакии нефть через "Дружбу" в согласованные сроки, а после необходимых мер и завершение инвестиций с чешской и немецкой сторон – также газ", - написал чешский политик в сети Х, и анонсировал встречу в Братиславе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Проблемы Венгрии и Словакии

В прошлом году Чехия отказалась от российской нефти, расширив альтернативные маршруты. Однако Словакия и Венгрия продолжали покупать российский энергоноситель после развязанной Россией полномасштабной войны против Украины. Однако с 27 января этого года поставки нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Украины были прекращены . Причиной остановки транзита по этому нефтепроводу стали масштабные повреждения украинской энергетической инфраструктуры, что сделало невозможным дальнейшую транспортировку сырья по этому маршруту.

16 февраля Венгрия и Словакия обратились в Хорватию с просьбой разрешить транспортировку российской сырой нефти через Адриатический трубопровод , ведь страны ищут замену нефтепроводу "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова направили совместное обращение к правительству Хорватии .

Однако 17 февраля стало известно, что в Хорватии не согласились по просьбе Венгрии и Словакии транспортировать российскую нефть через трубопровод Adria, пока маршрут по нефтепроводу "Дружба", проходящему по территории Украины, заблокирован.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр отметил, что эта страна готова помочь в решении проблем с транспортировкой нефти, пока это не соответствует законодательству ЕС и условиям санкций США. Он подчеркнул, что трубопровод Adria готов к поставке нефти из других источников в страны ЕС, поэтому нет причин для продолжения потребления российской нефти.

Заметим, что 18 февраля Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновит его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод «Дружба», поврежденный в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.