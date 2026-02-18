Чехія запропонувала Словаччині реверсне постачання нафти через трубопровід "Дружба"

Чехія запропонувала Словаччині використання східного потоку трубопроводу "Дружба" у реверсному режимі для постачання незначних обсягів нафти. Пропозиція з’явилася після припинення транзиту через Україну через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок атаки РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Міністр економіки Чехії Карел Гавлічек заявив, що невеликі обсяги сировини можуть бути спрямовані до Словаччини негайно. Проте для забезпечення масштабних поставок потрібні технічні коригування. Окрім нафти, чеська сторона готова забезпечити постачання газу.

"Ми готові запропонувати Словаччині нафту через "Дружбу" в узгоджені терміни, а після необхідних заходів та завершення інвестицій з чеської та німецької сторін – також газ", — написав чеський політик у мережі Х, і анонсував зустріч у Братиславі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Проблеми Угорщини і Словаччини

Минулого року Чехія відмовилася від російської нафти, розширивши альтернативні маршрути. Однак Словаччина й Угорщина продовжували купувати російський енергоносій після розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України. Однак із 27 січня цього року постачання нафти трубопроводом "Дружба" через територію України було припинено. Причиною зупинки транзиту цим нафтопроводом стали масштабні пошкодження української енергетичної інфраструктури, що унеможливило подальше транспортування сировини цим маршрутом.

16 лютого Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід, адже країни шукають заміну нафтопроводу "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова направили спільне звернення до уряду Хорватії.

Однак 17 лютого стало відомо, що у Хорватії не погодилися на прохання Угорщини й Словаччини транспортувати російську нафту через трубопровід Adria, доки маршрут нафтопроводом "Дружба", який проходить територією України, заблокований.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр зауважив, що цого країна готова допомогти у розв’язанні проблем із транспортуванням нафти, поки це відповідає законодавству ЄС й умовам санкцій США. Він підкреслив, що трубопровід Adria готовий до постачання нафти з інших джерел до країн ЄС, тому немає причин для продовження споживання російської нафти.

Зауважимо, що 18 лютого Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновить його, доки Україна не відремонтує нафтопровід «Дружба», який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.