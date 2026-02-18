ЄС заохочує Україну відремонтувати нафтопровід "Дружба", щоб Угорщина й Словаччини отримували російську нафту

Європейський Союз контактує із Україною щодо нафтопроводу "Дружба", пошкодження якого наприкінці січня зупинили надходження російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає "Радіо Свобода".

"Ми підтримуємо зв’язок з Україною щодо термінів ремонту нафтопроводу "Дружба" та того, як швидко він може бути запущений", – сказала вона журналістам у Брюсселі.

Речниця Єврокомісії підкреслила, що виконавчий орган ЄС готовий скликати екстрену координаційну групу з відповідними сторонами для обговорення альтернативних маршрутів постачання палива.

Ітконен також наголосила, що "короткострокових ризиків для безпеки постачання для Угорщини та Словаччини немає", оскільки вони мають 90-денні резервні запаси.

Угорщина звернулась до Хорватії щодо транзиту російської нафти

Раніше Будапешт офіційно звернувся до Загреба з проханням забезпечити транспортування російської нафти нафтопроводом Adria. Відповідний спільний лист надіслали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти в Угорщину і Словаччину через нафтопровід Adria, адже наш санкційний виняток дає змогу імпортувати російську нафту морем у разі перебоїв із трубопровідними поставками", - написав Сіярто.

Україна попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи “Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У Хорватії не погодилися на прохання Угорщини й Словаччини транспортувати саме російську нафту через трубопровід Adria.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр відповів, що купівля російської нафти допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Він зауважив, що Хорватія не дозволить поставити під загрозу постачання палива до Центральної Європи, а вирішити цю проблему країна допоможе в межах законодавства ЄС.