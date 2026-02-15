Запланована подія 2

Словаччина заявила про перебої в постачанні нафти трубопроводом "Дружба"

Словаччина повідомила про перебої у постачанні нафти трубопроводом "Дружба" до Східної Європи, однак очікує відновлення потоків найближчими днями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

У відомстві наголосили, що призупинення поставок не вплинуло на енергетичну безпеку держави, однак не уточнили, скільки триватимуть перебої.

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що транзит російської нафти до Східної Європи українською ділянкою нафтопроводу "Дружба" призупинено з 27 січня через напад Росії.

Переривання також стосується Угорщини. Угорська нафтогазова група MOL керує нафтопереробними заводами як в Угорщині, так і в Словаччині, зокрема заводом Slovnaft. Коментарів від словацького НПЗ наразі не надходило.

Угорщина та Словаччина залишаються залежними від російських енергоносіїв і виступають проти повного припинення таких поставок у межах політики ЄС щодо скорочення доходів Москви від експорту нафти й газу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито блокує відновлення транзиту, попри технічну готовність трубопроводу. У Кремлі від коментарів щодо звинувачень Києва відмовилися.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що не має точної інформації щодо ситуації та переадресував запитання до російського Міністерства енергетики.

Нагадаємо, 12 лютого Україна попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по Бродам 27 січня. Тоді був пошкоджений  об’єкт критичної інфраструктури групи “Нафтогаз".

Тетяна Гойденко