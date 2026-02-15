Словакия заявила о перебоях в снабжении нефти по трубопроводу "Дружба"

Словакия сообщила о перебоях в снабжении нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу, однако ожидает возобновления потоков в ближайшие дни.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что приостановка поставок не повлияла на энергетическую безопасность государства, однако не уточнили, сколько будут продолжаться перебои.

Накануне Министерство иностранных дел Украины сообщило, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинскому участку нефтепровода "Дружба" приостановлен с 27 января из-за нападения России.

Прерывание также относится к Венгрии. Венгерская нефтегазовая группа MOL управляет нефтеперерабатывающими заводами как в Венгрии, так и в Словакии, в частности, заводом Slovnaft. Комментариев от словацкого НПЗ пока не поступало.

Венгрия и Словакия остаются зависимыми от российских энергоносителей и выступают против полного прекращения таких поставок в рамках политики ЕС по сокращению доходов Москвы от экспорта нефти и газа.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы блокирует возобновление транзита, несмотря на техническую готовность трубопровода. В Кремле от комментариев об обвинениях Киева отказались.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не имеет точной информации о ситуации и переадресовал вопросы в российское Министерство энергетики.

Напомним, 12 февраля Украина предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по Бродам 27 января. Тогда был поврежден объект критической инфраструктуры группы "Нефтегаз".

