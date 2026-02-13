США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от нефти и газа из России

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон обсудит с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоносителей.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал перед выездом на Мюнхенскую конференцию безопасности, передает прессслужба Госдепа.

Рубио спросили, собирается ли он настаивать на том, чтобы Венгрия и Словакия перестали покупать нефть и газ у России.

"Ну мы проведем с ними соответствующие переговоры. Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать", - подчеркнул госсекретарь США.

Он отметил, что не будет вдаваться в детали того, что будет обсуждаться на встречах.

"Но больше всего, это страны, которые очень тесно сотрудничают с нами, очень тесно сотрудничают с Соединенными Штатами. И это была бы хорошая возможность увидеть их и две страны, в которых я никогда не был", - добавил Рубио.

Он добавил, что планируется визит делегации США как в Венгрию, так и в Словакию.

США требуют от Венгрии прекратить импорт российской нефти

Соединенные Штаты усилили давление на Венгрию, требуя от Будапештаотказаться от российской нефти и найти альтернативных поставщиков энергоносителей.

В отличие от многих своих соседей по Европейскому Союзу, приложивших усилия для сокращения зависимости от российских энергоносителей после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, Венгрия с тех пор увеличила свои закупки.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт не откажется от закупки нефти в России, даже если об этом попросит лично президент США Дональд Трамп.

Он объяснил это тем, что Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому государство не перестанет покупать российскую нефть.

Также Венгрия и Словакия обжалуют в Европейском суде запрет вступившего в силу 3 февраля запрета импорта российских энергоносителей в ЕС.