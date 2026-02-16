Угорщина просить Хорватію про транзит російської нафти: деталі запиту

Угорщина звернулася до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід. Будапешт шукає заміну нафтопроводу "Дружба", транзит яким через Україну наразі неможливий.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова направили спільне звернення до уряду Хорватії, йдеться у заяві Сійярто.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Адрія", оскільки наше звільнення від санкцій надає можливість імпортувати російську нафту морем у разі порушених поставок трубопроводами", — зазначив Сійярто.

Причиною зупинки транзиту нафтопроводом "Дружба" стали масштабні пошкодження української енергетичної інфраструктури, що унеможливило подальше транспортування сировини цим маршрутом. Угорщина, яка не має виходу до моря, критично залежить від стабільності нафтових потоків для забезпечення внутрішнього ринку.

Наразі ключовим питанням є пропускна здатність Адріатичного трубопроводу. Раніше між Будапештом та Загребом вже виникали дискусії щодо технічних можливостей цієї магістралі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також часто брав участь у дебатах із сусідньою Хорватією щодо пропускної здатності Адріатичного трубопроводу. Питання енергетичної безпеки та подальшої стратегії закупівель палива стануть темою зустрічі Віктора Орбана з державним секретарем США Марко Рубіо, яка запланована у Будапешті.

Довідково

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Трубопровід "Адрія" (або нафтопровід JANAF) — це міжнародний нафтопровід, що з'єднує хорватський термінал Омішаль на острові Крк із системами в Угорщині та інших країнах Центральної Європи. Він розглядається як ключова альтернатива постачанням нафти через трубопровід "Дружба".

Нагадаємо, 12 лютого Україна попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи “Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.