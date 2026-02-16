Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,19

43,10

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Угорщина просить Хорватію про транзит російської нафти: деталі запиту

Адріатичний трубопровід
Угорщина розглядає Адріатичний трубопровід як заміну "Дружбі". Фото: janaf.hr

Угорщина звернулася до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.  Будапешт шукає заміну нафтопроводу "Дружба", транзит яким через Україну наразі неможливий.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова направили спільне звернення до уряду Хорватії, йдеться у заяві Сійярто.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Адрія", оскільки наше звільнення від санкцій надає можливість імпортувати російську нафту морем у разі порушених поставок трубопроводами", — зазначив Сійярто.

Причиною зупинки транзиту нафтопроводом "Дружба" стали масштабні пошкодження української енергетичної інфраструктури, що унеможливило подальше транспортування сировини цим маршрутом. Угорщина, яка не має виходу до моря, критично залежить від стабільності нафтових потоків для забезпечення внутрішнього ринку.

Наразі ключовим питанням є пропускна здатність Адріатичного трубопроводу. Раніше між Будапештом та Загребом вже виникали дискусії щодо технічних можливостей цієї магістралі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також часто брав участь у дебатах із сусідньою Хорватією щодо пропускної здатності Адріатичного трубопроводу. Питання енергетичної безпеки та подальшої стратегії закупівель палива стануть темою зустрічі Віктора Орбана з державним секретарем США Марко Рубіо, яка запланована у Будапешті.

Довідково

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.  

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини. 

Трубопровід "Адрія" (або нафтопровід JANAF) — це міжнародний нафтопровід, що з'єднує хорватський термінал Омішаль на острові Крк із системами в Угорщині та інших країнах Центральної Європи. Він розглядається як ключова альтернатива постачанням нафти через трубопровід "Дружба".

Нагадаємо, 12 лютого Україна попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи “Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

Автор:
Тетяна Ковальчук