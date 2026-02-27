Еврокомиссия поддержала инспекцию нефтепровода "Дружба", инициированную Орбаном

Европейская комиссия положительно оценила инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направить в Украину инспекционную миссию для оценки состояния ремонтных работ на поврежденном нефтепроводе "Дружба". В Брюсселе заявили, что готовы учитывать выводы такой миссии, в то же время формат ее работы еще нуждается в уточнении.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление представителя ЕК Анны-Кайса Итконен.

Брюссель реагирует на инициативу Орбана

Пресссекретарь Еврокомиссии напомнила, что во время визита в Киев 24 февраля президент ЕК Урсула фон дер Ляен призвала президента Украины Владимира Зеленского ускорить ремонт нефтепровода " Дружба". В то же время в Брюсселе осознают сложность таких работ и связанные с ними технические вызовы. По ее словам, Еврокомиссия пока не располагает информацией о конкретном графике проведения ремонта.

Анна-Кайса Итконен также заявила, что в ЕК приветствуют инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по организации инспекционной миссии и готовы учитывать ее выводы. Вместе с тем она отметила, что формат такой миссии еще нуждается в уточнении, и добавила, что пока нет информации о возможном участии в ней экспертов Еврокомиссии.

Комментируя вопрос поставки российской нефти в Венгрию через хорватский порт и нефтепровод "Адрия" в условиях запрета морских поставок нефти из РФ в ЕС, Итконен подчеркнула, что контроль соблюдения европейских санкций относится к компетенции государств-членов Евросоюза.

Напомним, Орбан заявил о намерении вместе со Словакией отправить в Украину команду специалистов, которые оценят состояние нефтепровода "Дружба". Он сообщил, что договорился со своим словацким коллегой Робертом Фицо о создании совместной "следственной комиссии по выяснению состояния нефтепровода "Дружба".

Обвинение Венгрии

Премьер-министр Виктор Орбан обвинил Киев в остановке потоков по нефтепроводу "Дружба", который поставляет нефть из России в Венгрию через Украину. Трубопровод был поврежден Россией, но Орбан обвинил Украину в отказе от ремонта.

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области.

При этом Европейская комиссия официально возложила ответственность за разрушение нефтепровода "Дружба" в РФ и подтвердила готовность Украины восстановить объект.

В период ремонта Украина предложила альтернативные маршруты транзита нефти в европейские страны.

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба"

Также Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.