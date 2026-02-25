Перебои на нефтепроводе "Дружба": Венгрия и Словакия используют стратегические запасы

Венгрия и Словакия начали использовать стратегические запасы нефти из-за перебоев со снабжением по южной ветке нефтепровода "Дружба". В Еврокомиссии заверили, что угрозы энергетической безопасности ЕС пока нет, а страны уже получают нефть по альтернативным маршрутам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Радио Свобода" со ссылкой на брифинг в Европейской комиссии после заседания Группы координации по вопросам нефти.

Перебои поставок российской нефти

По словам спикера Европейская комиссия по вопросам энергетики Анна-Кайза Итконен, Венгрия и Словакия подтвердили начало использования своих стратегических запасов нефти. Речь идет о резервах, которые все государства-члены сохраняют специально для реагирования на кризисные ситуации.

В Еврокомиссии подчеркнули, что в настоящее время нет немедленной угрозы энергетической безопасности Европейского Союза. Имеющиеся стратегические запасы позволяют покрывать до 90 дней чистого импорта или 61 день внутреннего потребления – в зависимости от того, какой показатель выше.

Параллельно в Брюсселе и прорабатывают альтернативные маршруты поставки нефти. Ключевой альтернативой для Будапешта и Братислава остается Адриатический нефтепровод из Хорватии. По данным хорватской стороны, по этому маршруту уже транспортируется нероссийская сырая нефть, а дополнительные объемы поступают в нефтяной терминал в стране.

В то же время, представитель Еврокомиссии отметил, что потребности в дальнейшем использовании стратегических резервов для Венгрии и Словакии пока нет, поскольку необходимые объемы нефти страны могут закупать и получать альтернативным путем через Хорватию.

В Европейской комиссии сообщили, что находятся в постоянном контакте с соответствующими государствами-членами ЕС и Украиной и продолжают мониторинг ситуации с безопасностью поставок нефти.

Во время визита в Киев 24 февраля президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляен призвала Украину ускорить ремонт поврежденной инфраструктуры нефтепровода "Дружба", потерпевшего разрушения в результате российских атак на энергетические объекты в январе. В Брюсселе и одновременно подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в сложных условиях из-за постоянных обстрелов.

Накануне президент Европейский совет Антониу Кошта сообщил о договоренности с Украиной провести оценку сроков, необходимых для полного возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В результате целенаправленной российской атаки 27 января были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".