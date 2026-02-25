Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Перебои на нефтепроводе "Дружба": Венгрия и Словакия используют стратегические запасы

нефть
Стратегические резервы нефти в ЕС введены в эксплуатацию / Depositphotos

Венгрия и Словакия начали использовать стратегические запасы нефти из-за перебоев со снабжением по южной ветке нефтепровода "Дружба". В Еврокомиссии заверили, что угрозы энергетической безопасности ЕС пока нет, а страны уже получают нефть по альтернативным маршрутам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Радио Свобода" со ссылкой на брифинг в Европейской комиссии после заседания Группы координации по вопросам нефти.

Перебои поставок российской нефти

По словам спикера Европейская комиссия по вопросам энергетики Анна-Кайза Итконен, Венгрия и Словакия подтвердили начало использования своих стратегических запасов нефти. Речь идет о резервах, которые все государства-члены сохраняют специально для реагирования на кризисные ситуации.

В Еврокомиссии подчеркнули, что в настоящее время нет немедленной угрозы энергетической безопасности Европейского Союза. Имеющиеся стратегические запасы позволяют покрывать до 90 дней чистого импорта или 61 день внутреннего потребления – в зависимости от того, какой показатель выше.

Параллельно в Брюсселе и прорабатывают альтернативные маршруты поставки нефти. Ключевой альтернативой для Будапешта и Братислава остается Адриатический нефтепровод из Хорватии. По данным хорватской стороны, по этому маршруту уже транспортируется нероссийская сырая нефть, а дополнительные объемы поступают в нефтяной терминал в стране.

В то же время, представитель Еврокомиссии отметил, что потребности в дальнейшем использовании стратегических резервов для Венгрии и Словакии пока нет, поскольку необходимые объемы нефти страны могут закупать и получать альтернативным путем через Хорватию.

В Европейской комиссии сообщили, что находятся в постоянном контакте с соответствующими государствами-членами ЕС и Украиной и продолжают мониторинг ситуации с безопасностью поставок нефти.

Во время визита в Киев 24 февраля президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляен призвала Украину ускорить ремонт поврежденной инфраструктуры нефтепровода "Дружба", потерпевшего разрушения в результате российских атак на энергетические объекты в январе. В Брюсселе и одновременно подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в сложных условиях из-за постоянных обстрелов.

Накануне президент Европейский совет Антониу Кошта сообщил о договоренности с Украиной провести оценку сроков, необходимых для полного возобновления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В результате целенаправленной   российской атаки 27 января   были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".

Автор:
Ольга Опенько