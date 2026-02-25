Перебої на нафтопроводі "Дружба": Угорщина та Словаччина використовують стратегічні запаси

Угорщина та Словаччина почали використовувати стратегічні запаси нафти через перебої з постачанням по південній гілці нафтопроводу “Дружба”. У Єврокомісії запевнили, що загрози енергетичній безпеці ЄС наразі немає, а країни вже отримують нафту альтернативними маршрутами.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на брифінг в Європейській комісії після засідання Групи координації з питань нафти.

Перебої поставок російської нафти

За словами речниці Європейська комісія з питань енергетики Анна-Кайза Ітконен, Угорщина та Словаччина підтвердили початок використання своїх стратегічних запасів нафти. Йдеться про резерви, які всі держави-члени ЄС зберігають спеціально для реагування на кризові ситуації.

В Єврокомісії наголосили, що наразі немає негайної загрози для енергетичної безпеки Європейського Союзу. Наявні стратегічні запаси дозволяють покривати до 90 днів чистого імпорту або 61 день внутрішнього споживання - залежно від того, який показник є вищим.

Паралельно в Брюсселі опрацьовують альтернативні маршрути постачання нафти. Ключовою альтернативою для Будапешта та Братиславаи залишається Адріатичний нафтопровід із Хорватія. За даними хорватської сторони, через цей маршрут уже транспортується неросійська сира нафта, а додаткові обсяги надходять до нафтового термінала в країні.

Водночас представник Єврокомісії зазначив, що потреби у подальшому використанні стратегічних резервів для Угорщини та Словаччини наразі немає, оскільки необхідні обсяги нафти країни можуть закуповувати й отримувати альтернативним шляхом через Хорватію.

У Європейській комісії повідомили, що перебувають у постійному контакті з відповідними державами-членами ЄС та Україною й продовжують моніторинг ситуації з безпекою постачання нафти.

Під час візиту до Києва 24 лютого президентка Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн закликала Україну прискорити ремонт пошкодженої інфраструктури нафтопроводу "Дружба", який зазнав руйнувань унаслідок російських атак на енергетичні об’єкти в січні. У Брюсселі водночас наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають у складних умовах через постійні обстріли.

Напередодні президент Європейська рада Антоніу Кошта повідомив про домовленість із Україною провести оцінювання строків, необхідних для повного відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба".

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".