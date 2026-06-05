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Правительство выделило 2 миллиарда гривен в защиту Киева: куда пойдут деньги

гривны
Кабмин выделил миллиарды в защиту инфраструктуры Киева / Depositphotos

Кабинет Министров Украины принял решение о дополнительном выделении 2 миллиарда гривен на реализацию плана устойчивости столицы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, средства будут направлены на защиту критической инфраструктуры и развитие резервных источников теплоснабжения для подготовки столицы к отопительному сезону 2026/2027 годов.

Выделенные правительством средства имеют четкое целевое назначение и будут распределены по двум ключевым направлениям:

  • 1,2 млрд гривен направят на инженерно-техническую защиту объектов критической инфраструктуры города;
  • около 800 млн. гривен предусмотрено на создание резервных источников тепловой энергии в зоне покрытия двух столичных ТЭЦ.

Министр напомнил, что это не первое финансовое вливание в энергонезависимость столицы за последнее время. Ранее Кабмин уже выделил 966 млн гривен, направленных на закупку современных блочно-модульных котельных для нужд Киева.

Напомним, Киев направит более 9 млрд грн на подготовку к зиме и энергостойкость города. Эти средства были заложены для первоочередных работ по восстановлению поврежденных обстрелов энергообъектов и созданию резервных источников питания перед началом следующего отопительного сезона.

Автор:
Татьяна Бессараб