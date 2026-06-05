Уряд виділив 2 мільярди гривень на захист Києва: куди підуть гроші

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про додаткове виділення 2 мільярдів гривень на реалізацію плану стійкості столиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, кошти будуть спрямовані на захист критичної інфраструктури та розвиток резервних джерел теплопостачання для підготовки столиці до опалювального сезону 2026/2027 років.

Виділені урядом кошти мають чітке цільове призначення і будуть розподілені за двома ключовими напрямками:

1,2 млрд гривень спрямують на інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури міста;

спрямують на інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури міста; близько 800 млн гривень передбачено на створення резервних джерел теплової енергії в зоні покриття двох столичних ТЕЦ.

Міністр нагадав, що це не перше фінансове вливання в енергонезалежність столиці за останній час. Раніше Кабмін уже виділив 966 млн гривень, які було спрямовано на закупівлю сучасних блочно-модульних котелень для потреб Києва.

Нагадаємо, Київ спрямує понад 9 млрд грн на підготовку до зими та енергостійкість міста. Ці кошти було закладено для першочергових робіт із відновлення пошкоджених обстрілами енергооб’єктів та створення резервних джерел живлення перед початком наступного опалювального сезону.