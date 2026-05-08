На Дарницькій ТЕЦ встановлять резервне джерело тепла: як Київ готує захист для жителів лівого берега

Дарницька ТЕЦ зазнала значних руйнувань / УНІАН

Уряд зобов'язав Київ до вересня завершити підготовку до зими та активізувати децентралізацію теплопостачання на ключових ТЕЦ. На Дарницькій ТЕЦ з'явиться розподілена енергосистема.

Як пише Delo.ua, про це розповів заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук в ефірі програми Новини.LIVE "Київський час".

Ситуація у Дарницькому районі

Позитивні зрушення наразі зафіксовані у зоні обслуговування ТЕЦ-4. Після звернення міської влади Агентство відновлення взяло на себе повну відповідальність за децентралізацію теплопостачання в цьому районі.

"Напрацьовані рішення, які дозволять більш ніж 500 МВт теплової розподіленої генерації реалізувати і забезпечити мешканців міста Києва саме цієї зони альтернативним резервним джерелом теплової генерації", - наголосив заступник міністра.

Це забезпечить мешканців Дарницького району надійним резервним джерелом тепла у разі надзвичайних ситуацій.

Проблеми з ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6

Попри успіхи на лівому березі, ситуація на інших критичних об'єктах міста залишається складною. У відомстві вказують на вкрай низькі темпи робіт у зонах ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.  

"Я би дуже хотів активності саме в зоні київської ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, активності від Києва, конкретних рухів і дій, закупівлі обладнання, початок робіт, для того, щоб ми мали можливість і всі мешканці пересвідчитись в тому, що про справжність намірів і рухів міської влади щодо підготовки до наступних зими", - додав Ковальчук.

Нагадаємо, що Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки РФ 3 лютого.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що за висновками фахівців, обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.

Автор:
Тетяна Бесараб