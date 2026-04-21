У Києві готують альтернативу ТЕЦ для одного з районів: як захистять мешканців до наступної зими

Дарницька ТЕЦ зазнала значних руйнувань / Міністерство розвитку громад та територій України

Агентство відновлення розробляє альтернативні рішення для захисту столиці від енергетичного шантажу та атак на ТЕЦ. Споживачів підстрахують резервним живленням.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що голова агентства Сергій Сухомлин провів робочу зустріч із провідними інженерами, теплотехніками та науковцями Національної академії наук України.

Головною темою обговорення став захист критичної інфраструктури Києва та створення надійної альтернативи централізованому опаленню.

Зокрема розробка системи резервного теплозабезпечення для теплового району однієї з ТЕЦ міста Києва з огляду на ризики ворожих атак критичної інфраструктури. 

Учасники наради проаналізували кілька варіантів посилення енергосистеми району, серед яких використання установок когенерації та впровадження автономних джерел живлення.

Пріоритетом є можливість швидкого перепідключення споживачів до альтернативних мереж у разі виходу з ладу основного обладнання. Експерти вже провели попередні розрахунки необхідного запасу потужності.

За словами Сухомлина, досвід минулої зими чітко вказав на вразливість великих теплоелектростанцій, які залишаються цілями для ворожих атак. Хоча ТЕЦ є найбільш ефективним рішенням для мегаполіса в мирний час, поточні безпекові виклики вимагають термінового створення дублюючих систем.

"З метою безпеки не розкриватиму всіх інструментів. Але уряд приділяє велику увагу Києву і наше завдання — до наступного опалювального сезону створити альтернативну систему резервного теплозабезпечення, щоб унеможливити ситуацію, з якою ми зіткнулися цієї зими", — зазначив він.

Нагадаємо, що Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки РФ 3 лютого.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що за висновками фахівців, обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.

Автор:
Тетяна Бесараб