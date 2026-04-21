В Киеве готовят альтернативу ТЭЦ для одного из районов: как защитят жителей до следующей зимы

Агентство восстановления разрабатывает альтернативные решения для защиты столицы от энергетического шантажа и атак на ТЭЦ. Потребителей подстрахуют резервным питанием.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава агентства Сергей Сухомлин провел рабочую встречу с ведущими инженерами, теплотехниками и учеными Национальной академии наук Украины.

Главной темой обсуждения стала защита критической инфраструктуры Киева и создание надежной альтернативы централизованному отоплению.

В частности, разработка системы резервного теплообеспечения для теплового района одной из ТЭЦ города Киева учитывая риски враждебных атак критической инфраструктуры.

Участники совещания проанализировали несколько вариантов усиления энергосистемы района, включая использование установок когенерации и внедрение автономных источников питания.

Приоритетом является возможность быстрого переподключения потребителей к альтернативным сетям при выходе из строя основного оборудования. Эксперты уже провели предварительные расчеты требуемого запаса мощности.

По словам Сухомлина, опыт минувшей зимы четко указал на уязвимость больших теплоэлектростанций, которые остаются целями для вражеских атак. Хотя ТЭЦ является наиболее эффективным решением для мегаполиса в мирное время, текущие вызовы безопасности требуют срочного создания дублирующих систем.

"В целях безопасности не буду раскрывать все инструменты. Но правительство уделяет большое внимание Киеву и наша задача — к следующему отопительному сезону создать альтернативную систему резервного теплообеспечения, чтобы сделать невозможным ситуацию, с которой мы столкнулись этой зимой", — отметил он.

Напомним, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки РФ 3 февраля.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что по выводам специалистов объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев при отсутствии новых атак.