Фицо утверждает, что Украина не пустила посолку ЕС на нефтепровод "Дружба", а спутниковые снимки подтверждают отсутствие повреждений

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что имеющиеся у него спутниковые снимки подтверждают отсутствие критических повреждений нефтепровода "Дружба". По его словам, Киев также не пустил на объект посола ЕС в Украине Катарину Матернову.

Как пишет Delo.ua, об этом глава правительства Словакии сказал во время пресс-конференции, передают Dennik и Sita .

Премьер заявил, что имеет спутниковые снимки и что, по его мнению, повреждения, о которых говорила Украина, не препятствуют транзиту нефти. К тому же по нефтепроводу, мол, идет "не российская нефть, а европейская", ведь ее уже закупили венгерская и словацкая компании.

"У меня есть спутниковые снимки… На основании этих снимков абсолютно подтверждается, что там нет повреждений настолько, чтобы это препятствовало поставке нефти в Словакию, Венгрию и Европу", – сказал Фицо.

Премьер-министр рассказал, что Словакия предложила несколько способов проверки ситуации на месте.

Фицо заметил, что сначала Словакия просила разрешить своему послу в Украине посетить нефтепровод, однако Киев, мол, отказал в этом. Потом такую же просьбу якобы высказала Матернова, тоже получившая отказ.

Издание Financial Times также писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит в нефтепровод "Дружба", чтобы доказать, что Украина действительно пытается возобновить транзит нефти, но получили отказ.

Премьер-министр Словакии в очередной раз подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за прекращение транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Мы также предлагали создать инспекционную группу. Президент Зеленский сказал мне, что он ее отклоняет, даже вопреки просьбе Еврокомиссии. Словакия не имеет никакого отношения к войне в Украине, и я не могу принять его позицию. Я не верю президенту Зеленскому, даже в то, что у него нес между глазами" .

Он заявил о координации действий с Европейской комиссией и давлении с целью разрешения инспекций и возобновления транзита.

"Мы должны оказывать давление на президента Зеленского, чтобы он разрешил инспекции в этом месте. И прежде всего оказывать дополнительное давление, чтобы нефть прошла через его территорию", - подчеркнул глава правительства Словакии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже публиковал спутниковые снимки трубопровода "Дружба", которые, по его словам, "подтверждают отсутствие повреждений". После этого украинский президент ответил: "Там разорван один большой резервуар. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может, Орбан – маг и видит, что происходит с трубой под землей?"

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.