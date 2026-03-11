Фіцо заявив, що домовився з ЄС про відновлення нафтопроводу "Дружба": хто профінансує ремонт

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що вони домовилися про відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба" через територію України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє словацьке видання SME.

Фіцо повідомив, що ЄС висловив готовність надати технічну та фінансову допомогу для ремонту нафтопроводу.

Він зауважив, що під час зустрічі продемонстрував супутникові знімки, які нібито підтверджують, що трубопровід "Дружба" на території України не пошкоджений. Фіцо стверджує, що припинення транзиту було одностороннім рішенням українського президента Володимира Зеленського.

За словами словацького прем'єра, президентка Єврокомісії погодилася у необхідності відновлення трубопроводу та запропонувала допомогу ЄС та фінансування.

Фіцо наголосив, що Словаччина також готова допомогти, якщо ушкодження підтвердяться.

Раніше Європейська комісія офіційно підтвердила, що вивчає варіанти фінансової підтримки України для ремонту пошкодженого нафтопроводу “Дружба”.

Зеленський проти відновлення "Дружби"

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, що не треба відновлювати пошкоджений нафтопровід "Дружба". Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

На думку президента, цього не треба робити, адже це російська нафта, і "вони нас вбивають, а ми маємо дати нафту Орбану, бо він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори".

Але оскільки без відновлення нафтопроводу кредит ЄС для України на 90 млрд євро буде заблоковано, то Зеленський допускає, що протягом півтора місяця відновлення "Дружби" можливе.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що змусить Україну відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба". Він стверджує, що досягне цього не угодою чи домовленістю, а силою.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.