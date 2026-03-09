Словаччина доєднається до блокування кредиту Україні від ЄС на 90 млрд євро – Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може заблокувати кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро для України, якщо партія прем'єра Угорщини Віктора Орбана програє вибори.

Як пише Delo.ua, про це Фіцо заявив у відео, опублікованому на його сторінці у Facebook.

За його словами, приводом для блокування стало зупинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба" через українську територію.

Очільник уряду Словаччини повідомив, що 10 березня у Парижі планує обговорити це питання з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та запропонувати послуги Словаччини на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде "затягнути якийсь гвинт".

На його думку, Брюссель може змусити Зеленського допустити інспекторів до трубопроводу.

"Але найголовніше послання полягатиме в тому, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно", — заявив Фіцо.

Він нагадав, що наразі Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

"Однак я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший", — підкреслив Фіцо, натякаючи, що це може зробити Словаччина.

Фіцо переконаний, що блокування кредиту є легітимним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти.

"У будь-якому разі, тепер черга за Європейським Союзом", — підсумував прем'єр Словаччини.

Раніше Фіцо стверджував, що наявні у нього супутникові знімки підтверджують відсутність критичних пошкоджень нафтопроводу "Дружба". За його словами, Київ також не пустив на об’єкт інспекторів.

Зеленський проти відновлення "Дружби"

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, що не треба відновлювати пошкоджений нафтопровід "Дружба". Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

На думку президента, цього не треба робити, адже це російська нафта, і "вони нас вбивають, а ми маємо дати нафту Орбану, бо він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори".

Але оскільки без відновлення нафтопроводу кредит ЄС для України на 90 млрд євро буде заблоковано, то Зеленський допускає, що протягом півтора місяця відновлення "Дружби" можливе.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що змусить Україну відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба". Він стверджує, що досягне цього не угодою чи домовленістю, а силою.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.