НБУ обновил правила инкассации и перевозки валюты по стандартам Евросоюза: основные изменения

Национальный банк Украины обновил порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей для банков и лицензированных СИТ-компаний. Обновление правил является важным шагом по адаптации украинского финансового сектора к нормам Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это связано с введением в действие норм закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине", который состоится 26 июня этого года.

Основные изменения

В частности, Национальный банк:

распространил требования к организации инкассации средств и перевозки действующих для банков валютных ценностей на банк финансовой инклюзии и его коммерческих агентов;

установил запрет на проведение инкассации клиентов подразделениями инкассации в помещении банка, инкассаторской компании или компании по обработке наличных денег;

установил требование о необходимости проведения инкассации программно-технических комплексов самообслуживания непосредственно инкассаторами банков и СИТ-компаний;

уточнил требования состава бригады инкассации при наличии огнестрельного оружия во время инкассации и перевозки ценностей и предусмотрел запрет на пребывание в оперативном автотранспорте на маршрутах инкассации и перевозки ценностей посторонних лиц;

определил условия, при которых клиенты имеют право проставлять простую электронную подпись на сопроводительных документах при инкассации и перевозке ценностей;

предусмотрел возможности оборудования оперативного автотранспорта специальными пиктограммами;

определил формы годовой отчетности для банков и СИТ-компаний, по результатам их деятельности по инкассации средств и перевозке валютных ценностей.

"Такие нововведения будут способствовать повышению эффективности инкассации средств и перевозки валютных ценностей по Украине, упорядочению и усилению контроля за деятельностью банков и СИТ-компаний, а также гармонизации регулирования в этой сфере с актуальными нормами, в частности ЕС", - отметили в НБУ.

Напомним, еще в марте 2026 года Нацбанк предлагал обновить порядок организации инкассации и перевозки валютных ценностей.