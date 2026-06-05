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НБУ обновил правила инкассации и перевозки валюты по стандартам Евросоюза: основные изменения
Национальный банк Украины обновил порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей для банков и лицензированных СИТ-компаний. Обновление правил является важным шагом по адаптации украинского финансового сектора к нормам Европейского Союза.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Это связано с введением в действие норм закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине", который состоится 26 июня этого года.
Основные изменения
В частности, Национальный банк:
- распространил требования к организации инкассации средств и перевозки действующих для банков валютных ценностей на банк финансовой инклюзии и его коммерческих агентов;
- установил запрет на проведение инкассации клиентов подразделениями инкассации в помещении банка, инкассаторской компании или компании по обработке наличных денег;
- установил требование о необходимости проведения инкассации программно-технических комплексов самообслуживания непосредственно инкассаторами банков и СИТ-компаний;
- уточнил требования состава бригады инкассации при наличии огнестрельного оружия во время инкассации и перевозки ценностей и предусмотрел запрет на пребывание в оперативном автотранспорте на маршрутах инкассации и перевозки ценностей посторонних лиц;
- определил условия, при которых клиенты имеют право проставлять простую электронную подпись на сопроводительных документах при инкассации и перевозке ценностей;
- предусмотрел возможности оборудования оперативного автотранспорта специальными пиктограммами;
- определил формы годовой отчетности для банков и СИТ-компаний, по результатам их деятельности по инкассации средств и перевозке валютных ценностей.
"Такие нововведения будут способствовать повышению эффективности инкассации средств и перевозки валютных ценностей по Украине, упорядочению и усилению контроля за деятельностью банков и СИТ-компаний, а также гармонизации регулирования в этой сфере с актуальными нормами, в частности ЕС", - отметили в НБУ.
Напомним, еще в марте 2026 года Нацбанк предлагал обновить порядок организации инкассации и перевозки валютных ценностей.