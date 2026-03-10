Запланована подія 2

После инцидента в Венгрии НБУ предлагает изменить правила инкассации и перевозки валюты в Украине

здание НБУ, часы
НБУ предлагает изменить правила инкассации для банков в Украине / НБУ

Национальный банк предлагает обновить порядок организации инкассации и перевозки валютных ценностей. Основной причиной изменений является необходимость учета требований закона о развитии финансовой инклюзии и соответствия стандартам ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор предлагает требования к организации инкассации денежных средств и перевозке валютных ценностей, действующих для банков, распространить на банк финансовой инклюзии и его коммерческих агентов (его подразделения).

НБУ также планирует внедрить ряд технических и организационных новшеств. В частности, будут определены условия, при которых клиенты смогут использовать простую электронную подпись на сопроводительных документах при передаче ценностей.

Обновление коснется и форм сопроводительных кассовых ордеров для сумок с наличными деньгами и другими ценностями. Также предполагается введение специальных пиктограмм для оперативного автотранспорта согласно регламенту Европейского Парламента и Совета ЕС №1214/2011.

Кроме того, проект устанавливает новые формы годовой отчетности для банков и компаний, имеющих лицензию на деятельность по инкассации. Эти нормы будут касаться всех участников рынка, включая банки и юридические лица, совершающие операции с наличными деньгами. По состоянию на 1 марта 2026 года в Украине на рынке инкассаторских услуг работают 20 банков и 10 лицензированных юридических лиц. В настоящее время проект изменений предложен для общественного обсуждения.

Напомним, два инкассаторских автомобиля Сбербанка с семью работниками были задержаны 5 марта в Венгрии вместе с 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Ощадбанк требует вернуть свое имущество. В банке отметили, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с Райффайзен Банком Австрии, груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки.

Автор:
Татьяна Ковальчук