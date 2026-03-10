Запланована подія 2

Після інциденту в Угорщині НБУ пропонує змінити правила інкасації та перевезення валюти в Україні

Національний банк України пропонує оновити порядок організації інкасації та перевезення валютних цінностей. Основною причиною змін є необхідність врахування вимог закону щодо розвитку фінансової інклюзії та забезпечення відповідності стандартам ЄС. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор пропонує вимоги до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, що діють для банків, поширити на  банк фінансової інклюзії та його комерційних агентів (його підрозділи).

НБУ також планує впровадити низку технічних та організаційних нововведень. Зокрема, будуть визначені умови, за яких клієнти зможуть використовувати простий електронний підпис на супровідних документах під час передачі цінностей.

Оновлення торкнеться і форм супровідних касових ордерів для сумок із готівкою та іншими цінностями. Також передбачається запровадження спеціальних піктограм для оперативного автотранспорту згідно з регламентом Європейського Парламенту і Ради ЄС № 1214/2011.

Крім того, проєкт встановлює нові форми річної звітності для банків та компаній, що мають ліцензію на діяльність з інкасації. Ці норми стосуватимуться всіх учасників ринку, включаючи банки та юридичні особи, що здійснюють операції з готівкою. Станом на 1 березня 2026 року в Україні на ринку інкасаторських послуг працюють 20 банків та 10 ліцензованих юридичних осіб. Наразі проєкт змін запропоновано для громадського обговорення.

Нагадаємо, два інкасаторські автомобілі Ощадбанку із сімома працівниками були затримані 5 березня в Угорщині разом з 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Ощадбанк вимагає повернути своє майно. У банку зауважили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення.

Автор:
Тетяна Ковальчук