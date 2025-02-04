Порядок инкассации и перевозки валютных ценностей банков предлагается изменить

Национальный банк предлагает обновить порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Целью обновления является усиление безопасности и упрощение деятельности банков и лицензированных юридических лиц, занимающихся инкассацией средств и перевозкой валютных и других ценностей.

Что предлагается

В частности, предполагается:

дополнить определение термина "перевозки ценностей", что позволит банкам и СИТ-компаниям перевозить валютные ценности между подразделениями "Укрпочты" для доставки пенсий и выполнения социальных программ;

установить требования к условиям выгрузки ценностей с оперативного автотранспорта, если нет бокса инкассации или если автотранспорт не может в нем разместиться;

отменить требования относительно ношения форменной одежды и цветографической окраски автотранспорта для повышения безопасности в районах, приближенных к зоне боевых действий;

уточнить требования по заполнению:

расписки в описании перевозимых ценностей в национальной валюте в случае использования автоматизированной системы учета наличных, которая считывает информацию с QR-кодов на упаковке и осуществляет автоматическую сверку с данными сопроводительных документов и сохраненными в системе; описания ценностей в иностранной валюте, в частности, по указанию лиц, принимающих и сдающих валютные ценности.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме представления замечаний и предложений сроком до 15 февраля 2025 года.

Напомним, НБУ предлагает упростить порядок открытия и закрытия счетов пользователям платежными сервисами. Это обновление направлено на упрощение процесса для отдельных категорий пользователей и приведение порядка в соответствие с требованиями законодательства.