Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

+0,06

EUR

42,86

--0,46

Наличный курс:

USD

41,83

41,80

EUR

43,50

43,30

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Порядок инкассации и перевозки валютных ценностей банков предлагается изменить

Порядок инкассации и перевозки валютных ценностей банков предлагается изменить
Целью обновления является усиление безопасности и упрощение деятельности банков.

Национальный банк предлагает обновить порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Целью обновления является усиление безопасности и упрощение деятельности банков и лицензированных юридических лиц, занимающихся инкассацией средств и перевозкой валютных и других ценностей.

Что предлагается

В частности, предполагается:

  • дополнить определение термина "перевозки ценностей", что позволит банкам и СИТ-компаниям перевозить валютные ценности между подразделениями "Укрпочты" для доставки пенсий и выполнения социальных программ;
  • установить требования к условиям выгрузки ценностей с оперативного автотранспорта, если нет бокса инкассации или если автотранспорт не может в нем разместиться;
  • отменить требования относительно ношения форменной одежды и цветографической окраски автотранспорта для повышения безопасности в районах, приближенных к зоне боевых действий;
  • уточнить требования по заполнению:
  1. расписки в описании перевозимых ценностей в национальной валюте в случае использования автоматизированной системы учета наличных, которая считывает информацию с QR-кодов на упаковке и осуществляет автоматическую сверку с данными сопроводительных документов и сохраненными в системе;
  2. описания ценностей в иностранной валюте, в частности, по указанию лиц, принимающих и сдающих валютные ценности.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме представления замечаний и предложений сроком до 15 февраля 2025 года.

Напомним, НБУ предлагает упростить порядок открытия и закрытия счетов пользователям платежными сервисами. Это обновление направлено на упрощение процесса для отдельных категорий пользователей и приведение порядка в соответствие с требованиями законодательства.

Автор:
Ольга Опенько