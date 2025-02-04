Порядок інкасації та перевезення валютних цінностей банків: що пропонується змінити

Національний банк України пропонує оновити порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Метою оновлення є посилення безпеки та спрощення діяльності банків і ліцензованих юридичних осіб, що займаються інкасацією коштів та перевезенням валютних і інших цінностей.

Що пропонується

Зокрема, передбачається:

доповнити визначення терміну "перевезення цінностей", що дозволить банкам та СІТ-компаніям перевозити валютні цінності між підрозділами "Укрпошти" для доставки пенсій та виконання соціальних програм;

встановити вимоги до умов розвантаження цінностей з оперативного автотранспорту, якщо немає боксу інкасації або якщо автотранспорт не може в ньому розміститися;

скасувати вимоги щодо носіння форменого одягу та кольорографічного пофарбування автотранспорту для підвищення безпеки в районах, наближених до зони бойових дій;

уточнити вимоги щодо заповнення:

розписки в описі цінностей у національній валюті, що перевозяться, у разі використання автоматизованої системи обліку готівки, яка зчитує інформацію з QR-кодів на упаковці та здійснює автоматичне звіряння з даними супровідних документів та збереженими в системі; опису цінностей в іноземній валюті, зокрема щодо зазначення осіб, які приймають та здають валютні цінності.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій у строк до 15 лютого 2025 року.

Нагадаємо, НБУ пропонує спростити порядок відкриття та закриття рахунків користувачам платіжними сервісами. Це оновлення має на меті спрощення процесу для окремих категорій користувачів та приведення порядку у відповідність до вимог законодавства.