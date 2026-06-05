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НБУ оновив правила інкасації та перевезення валюти за стандартами Євросоюзу: основні зміни
Національний банк України оновив порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей для банків і ліцензованих СІТ-компаній. Оновлення правил є важливим кроком для адаптації українського фінансового сектору до норм Європейського Союзу.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Це пов’язано із введенням в дію норм закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", що відбудеться 26 червня цього року.
Основні зміни
Зокрема, Національний банк:
- поширив вимоги до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, що діють для банків, на банк фінансової інклюзії та його комерційних агентів;
- установив заборону на проведення інкасації клієнтів підрозділами інкасації в приміщенні банку, інкасаторської компанії чи компанії з оброблення готівки;
- встановив вимогу про необхідність проведення інкасації програмно-технічних комплексів самообслуговування безпосередньо інкасаторами банків та СІТ-компаній;
- уточнив вимоги щодо складу бригади інкасації за наявності вогнепальної зброї під час інкасації й перевезення цінностей та передбачив заборону щодо перебування в оперативному автотранспорті на маршрутах інкасації та перевезення цінностей сторонніх осіб;
- визначив умови, за яких клієнти мають право проставляти простий електронний підпис на супровідних документах під час інкасації та перевезення цінностей;
- передбачив можливості обладнання оперативного автотранспорту спеціальними піктограмами;
- визначив форми річної звітності для банків та СІТ-компаній, за результатами їх діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.
"Такі нововведення сприятимуть підвищенню ефективності інкасації коштів та перевезення валютних цінностей по Україні, упорядкуванню та посиленню контролю за діяльністю банків та СІТ-компаній, а також гармонізації регулювання в цій сфері з актуальними нормами, зокрема ЄС", — зазначили в НБУ.
Нагадаємо, ще у березні 2026 року Нацбанк пропонував оновити порядок організації інкасації та перевезення валютних цінностей.