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НБУ оновив правила інкасації та перевезення валюти за стандартами Євросоюзу: основні зміни

НБУ
НБУ оновив правила інкасації та перевезення валюти / НБУ

Національний банк України оновив порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей для банків і ліцензованих СІТ-компаній. Оновлення правил є важливим кроком для адаптації українського фінансового сектору до норм Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це пов’язано із введенням в дію норм закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", що відбудеться 26 червня цього року.

Основні зміни

Зокрема, Національний банк:

  • поширив вимоги до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, що діють для банків, на банк фінансової інклюзії та його комерційних агентів;
  •  установив заборону на проведення інкасації клієнтів підрозділами інкасації в приміщенні банку, інкасаторської компанії чи компанії з оброблення готівки; 
  • встановив вимогу про необхідність проведення інкасації програмно-технічних комплексів самообслуговування безпосередньо інкасаторами банків та СІТ-компаній; 
  • уточнив вимоги щодо складу бригади інкасації за наявності вогнепальної зброї під час інкасації й перевезення цінностей та передбачив заборону щодо перебування в оперативному автотранспорті на маршрутах інкасації та перевезення цінностей сторонніх осіб; 
  • визначив умови, за яких клієнти мають право проставляти простий електронний підпис на супровідних документах під час інкасації та перевезення цінностей; 
  • передбачив можливості обладнання оперативного автотранспорту спеціальними піктограмами; 
  • визначив форми річної звітності для банків та СІТ-компаній, за результатами їх діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

"Такі нововведення сприятимуть підвищенню ефективності інкасації коштів та перевезення валютних цінностей по Україні, упорядкуванню та посиленню контролю за діяльністю банків та СІТ-компаній, а також гармонізації регулювання в цій сфері з актуальними нормами, зокрема ЄС", — зазначили в НБУ.

Нагадаємо, ще у березні 2026 року Нацбанк пропонував оновити порядок організації інкасації та перевезення валютних цінностей.

Автор:
Тетяна Ковальчук