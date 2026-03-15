Україна показала дипломатам наслідки атаки РФ на "Дружбу": угорська делегація заявляє про прогрес

НАК "Нафтогаз України" та Міністерство закордонних справ провели спеціальний брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків атак РФ на нафтопровід "Дружба".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що дипломатам представили технічну інформацію про стан інфраструктури після обстрілу нафтопроводу "Дружба".

Щоб надати посольствам максимально повну картину подій, продемонстрували матеріали безпосередньо з місця обстрілу. Вони наочно показують технічні пошкодження, що виникли внаслідок атаки, їх наслідки для роботи системи, а також ті заходи, які необхідні для відновлення пошкоджених об’єктів.

"Атака 27 січня на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" спричинила значні пошкодження. Ми вже надавали партнерам технічну інформацію щодо наслідків цього удару, а під час цієї зустрічі змогли детальніше показати матеріали з місця подій і пояснити виклики, з якими стикаються наші фахівці. Відновлення такої інфраструктури — складний технологічний процес, який потребує часу, спеціалізованого обладнання і постійної роботи команд навіть в умовах загроз", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Угорську делегацію в Україні не допустили до "Дружби"

Представники угорської делегації, які незаплановано приїхали до України для переговорів щодо нафтопроводу "Дружба", мали зустріч із "Нафтогазом" та повернулися до Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за результатами розмови з очільником так званої делегації — державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком — заявив, що угорським посадовцям вдалося "змусити українців рухатися".

Чапек заявив, що їх не допустили до нафтопроводу "Дружба", щоб оцінити його стан, проте угорці повернулися з новою інформацією.

Він зазначив, що представниця Угорщини була на зустрічі з "Нафтогазом" та МЗС, де представникам іноземних дипломатичних місій продемонстрували фото й відео стану інфраструктури нафтопроводу "Дружба".

11 березня угорська делегація вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірки його стану. Мета місії – твердо представляти угорські інтереси за столом переговорів та відкрити нафтопровід "Дружба".

Раніше Орбан опублікував супутникові знімки трубопроводу "Дружба", які, за його словами, "підтверджують відсутність пошкоджень". Після цього український президент відповів: "Там розірваний один великий резервуар. Пульт не побачиш зі супутника, а далі під землею — трубу. Може, Орбан — маг і бачить, що відбувається з трубою під землею?".

Видання Financial Times також писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба", щоб довести, що Україна справді намагається відновити транзит нафти, але отримали відмову.

Зеленський проти відновлення "Дружби"

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, що не треба відновлювати пошкоджений нафтопровід "Дружба". Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

На думку президента, цього не треба робити, адже це російська нафта, і "вони нас вбивають, а ми маємо дати нафту Орбану, бо він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори".

Але оскільки без відновлення нафтопроводу кредит ЄС для України на 90 млрд євро буде заблоковано, то Зеленський допускає, що протягом півтора місяця відновлення "Дружби" можливе.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині. Саме через "Дружбу" Угорщина й Словаччина отримували переважну більшість нафти.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.