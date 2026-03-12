Конфлікт навколо візиту угорської делегації з інспекцією "Дружби": МЗС не узгодило дати

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив президента Володимира Зеленського у неправдивих заявах щодо візиту угорської делегації до України, метою якої є інспекція нафтопроводу "Дружба".

Як повідомляє Delo.ua, про це Сіярто написав у Facebook.

Голова МЗС Угорщини стверджує, що українську владу ще напередодні офіційно поінформували про прибуття делегації на чолі із заступником міністра енергетики Угорщини Габором Чепеком. У дипломатичній ноті також містилося прохання організувати зустріч із міністром енергетики України.

За словами Сіярто, метою поїздки було з’ясувати ситуацію з постачанням нафти через нафтопровід "Дружба". Він переконує, що Україна нібито заблокувала постачання нафти до Угорщини в період, коли система транспортування нафти переживає найбільшу невизначеність.

Сіярто також підкреслив, що єдиною альтернативою транспортуванню нафти через "Дружбу" є морський шлях. За його словами, Угорщина розцінює дії України як нафтову блокаду.

У МЗС пропонували Угорщині узгодити нові терміни візиту делегації в Україну

Водночас, видання "Бабель" отримало від джерел в дипломатичних колах ноту, яку Міністерство закордонних справ України надіслало у відповідь посольству Угорщини. У документі зазначають, що Україні не підходять запропоновані терміни візиту, а МЗС України пропонує узгодити нові дати.

В українському зовнішньополітичному відомстві знають про в’їзд групи громадян Угорщини, які прибули на територію України "за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом", заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену. На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією". На території України можуть перебувати громадян інших держав, які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою", – сказав представник МЗС.

Раніше 11 березня заступник міністра енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що угорська делегація вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірки його стану. За його словами, мета місії – твердо представляти угорські інтереси за столом переговорів та відкрити нафтопровід "Дружба".

При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що змусить Україну відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба". Він стверджує, що досягне цього не угодою чи домовленістю, а силою.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.