Конфликт вокруг визита венгерской делегации с инспекцией "Дружбы": МИД не согласовал дать

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил президента Владимира Зеленского в ложных заявлениях по поводу визита венгерской делегации в Украину, целью которой является инспекция нефтепровода "Дружба".

Как сообщает Delo.ua, об этом Сиярто написал в Facebook.

Глава МИД Венгрии утверждает, что украинские власти еще накануне официально проинформировали о прибытии делегации во главе с заместителем министра энергетики Венгрии Габором Чепеком. В дипломатической ноте также содержалась просьба организовать встречу с министром энергетики Украины.

По словам Сиярто, целью поездки было выяснить ситуацию со снабжением нефти через нефтепровод "Дружба". Он убеждает, что Украина якобы заблокировала поставки нефти в Венгрию в период, когда система транспортировки нефти испытывает наибольшую неопределенность.

Сиярто также подчеркнул, что единственной альтернативой транспортировке нефти через "Дружбу" является морской путь. По его словам, Венгрия расценивает действия Украины как нефтяную блокаду.

В МИДе предлагали Венгрии согласовать новые сроки визита делегации в Украину

В то же время, издание "Бабель" получило от источников в дипломатических кругах ноту , которую Министерство иностранных дел Украины направило в ответ посольству Венгрии. В документе отмечают, что Украине не подходят предложенные сроки визита, а МИД предлагает согласовать новые даты.

В украинском внешнеполитическом ведомстве знают о въезде группы граждан Венгрии, прибывших на территорию Украины "по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом", заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

"Любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией". На территории Украины могут находиться граждан других государств, которые с уважением относятся к Украине и придерживаются общих правил посещения".

Ранее 11 марта заместитель министра энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что венгерская делегация отправилась в Украину с целью проведения переговоров по возобновлению работы нефтепровода "Дружба" и проверке его состояния. По его словам, цель миссии – твердо представлять венгерские интересы за столом переговоров и открыть нефтепровод "Дружба".

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заставит Украину возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Он утверждает, что добьется этого не соглашением или договоренностью, а силой.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.