Украина показала дипломатам последствия атаки РФ на "Дружбу": венгерская делегация заявляет о прогрессе

НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство иностранных дел провели специальный брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий по поводу последствий атак РФ на нефтепровод "Дружба".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Отмечается, что дипломатам предоставили техническую информацию о состоянии инфраструктуры после обстрела нефтепровода "Дружба".

Чтобы предоставить посольствам максимально полную картину событий, продемонстрировали материалы прямо с места обстрела. Они наглядно показывают технические повреждения, возникшие в результате атаки, их последствия для работы системы, а также меры, необходимые для восстановления поврежденных объектов.

"Атака 27 января на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" нанесла значительные повреждения. Мы уже предоставляли партнерам техническую информацию о последствиях этого удара, а во время этой встречи смогли подробнее показать материалы с места событий и объяснить вызовы, с которыми сталкиваются наши специалисты. Восстановление такой инфраструктуры — сложный технологический процесс угроз", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Венгерскую делегацию в Украине не допустили в "Дружбу"

Представители венгерской делегации, незапланированно приехавшие в Украину для переговоров по нефтепроводу "Дружба", встретились с "Нафтогазом" и вернулись в Венгрию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по результатам разговора с главой так называемой делегации — государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком — заявил, что венгерским чиновникам удалось "заставить украинцев двигаться".

Чапек заявил, что их не допустили в нефтепровод "Дружба", чтобы оценить его состояние, однако венгры вернулись с новой информацией.

Он отметил, что представитель Венгрии была на встрече с "Нафтогазом" и МИД, где представителям иностранных дипломатических миссий продемонстрировали фото и видео состояния инфраструктуры нефтепровода "Дружба".

11 марта венгерская делегация отправилась в Украину с целью проведения переговоров по возобновлению работы нефтепровода "Дружба" и проверке его состояния. Цель миссии – твердо представлять венгерские интересы за столом переговоров и открыть нефтепровод "Дружба".

Ранее Орбан опубликовал спутниковые снимки трубопровода "Дружба", которые, по его словам, "подтверждают отсутствие повреждений". После этого украинский президент ответил: "Там разорван один большой резервуар. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может, Орбан – маг и видит, что происходит с трубой под землей?".

Издание Financial Times также писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит в нефтепровод "Дружба", чтобы доказать, что Украина действительно пытается возобновить транзит нефти, но получили отказ.

Зеленский против возобновления "Дружбы"

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, что не нужно восстанавливать поврежденный нефтепровод "Дружба". Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства.

По мнению президента, этого не нужно делать, ведь это российская нефть, и "они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы".

Но поскольку без восстановления нефтепровода кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро будет заблокирован, Зеленский допускает, что в течение полутора месяцев возобновление "Дружбы" возможно.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области. Именно из-за "Дружбы" Венгрия и Словакия получали подавляющее большинство нефти.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.