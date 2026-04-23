"Кэшбеком на горючее" уже воспользовались 2 млн украинцев: владельцы которых авто получают компенсацию

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что программой "Кэшбек на горючее" с 20 марта уже воспользовались два миллиона украинцев.

Как сообщает Delo.ua, об этом она написала в facebook.

По ее словам, более 91% участников программы – владельцы авто массового сегмента.

Самые распространенные модели:

  • Volkswagen Passat и Golf,
  • Renault Megane,
  • Skoda Octavia и Fabia,
  • Форд Фокус,
  • Daewoo Lanos,
  • автомобили ВАЗ;

Свириденко отметила, что большинство авто - в возрасте 10-20 лет, а более 80% - с двигателями объемом до 2,5 л.

Детали программы

Глава правительства напомнила, что в рамках этой программы украинцы получают компенсацию:

  • 15% – на дизель;
  • 10% – на бензин;
  • 5% – на автогаз.

Сумма компенсации за месяц составляет 1000 грн.

Средства можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, приобретения лекарств, книг или продуктов украинского производства. В среднем 70% полученного кэшбека направляется на оплату коммунальных услуг.

В общей сложности программой "Национальный кэшбек" пользуются более 4,5 млн украинцев.

Кэшбек на горючее

В Украине с 20 марта 2026 года начата программа "Национальный кэшбек" на горючее. Это временное решение для поддержки граждан в период смены цен на энергорынках, которое будет действовать до 1 мая этого года.

Следует отметить, что государственный бюджет на 2026 год не предусматривает прямых расходов на программу "Национальный кэшбек". Ее финансирование осуществляется на основании отдельных решений правительства по   резервного фонда бюджета. По правительственным расчетам, финансирование программы может составить от 4 до 6 млрд. грн.

Вместе с тем заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк оценил возможные расходы на госпрограмму по компенсации стоимости горючего до мая в пределах 10,5 млрд грн. Железняк подсчитал, что ежемесячно в Украине в среднем потребляют около 300 млн. литров дизельного топлива, 222 млн. литров бензина и 150 млн. литров автогаза. Соответственно, на финансирование программы кэшбека на топливо из государственного бюджета понадобится около 5,26 млрд грн ежемесячно.

Автор:
Светлана Манько