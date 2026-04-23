"Кешбеком на пальне" вже скористалися 2 млн українців: власники яких авто отримують компенсацію
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що програмою "Кешбек на пальне" з 20 березня вже скористалися два мільйони українців.
Як інформує Delo.ua, про це вона написала у facebook.
За її словами, понад 91% учасників програми — власники авто масового сегмента.
Найпоширеніші моделі:
- Volkswagen Passat і Golf,
- Renault Megane,
- Skoda Octavia і Fabia,
- Ford Focus,
- Daewoo Lanos,
- автомобілі ВАЗ;
Свириденко зауважила, що більшість авто — віком 10–20 років, а понад 80% — із двигунами об’ємом до 2,5 л.
Деталі програми
Очільниця уряду нагадала, що в рамках цієї програми українці отримують компенсацію:
- 15% - на дизель;
- 10% - на бензин;
- 5% - на автогаз.
Сума компенсації на місяць становить 1000 грн.
Кошти можна використати для оплати комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок або продуктів українського виробництва. У середньому 70% отриманого кешбеку спрямовується на оплату комунальних послуг.
Загалом програмою "Національний кешбек" користуються понад 4,5 млн українців.
Кешбек на пальне
В Україні з 20 березня 2026 року розпочато програму "Національний кешбек" на пальне. Це тимчасове рішення для підтримки громадян у період зміни цін на енергоринках, яке діятиме до 1 травня цього року.
Варто зазначити, що державний бюджет на 2026 рік не передбачає прямих видатків на програму "Національний кешбек". Її фінансування здійснюється на підставі окремих рішень уряду з резервного фонду бюджету. За урядовими розрахунками, фінансування програми може скласти від 4 до 6 млрд грн.
Разом з тим, заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк оцінив можливі витрати на держпрограму з компенсації вартості пального до травня в межах 10,5 млрд грн. Железняк підрахував, що щомісяця в Україні в середньому споживають близько 300 млн літрів дизельного пального, 222 млн літрів бензину та 150 млн літрів автогазу. Відповідно, на фінансування програми кешбеку на паливо з державного бюджету знадобиться близько 5,26 млрд грн щомісяця.