"Кешбеком на пальне" вже скористалися 2 млн українців: власники яких авто отримують компенсацію

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що програмою "Кешбек на пальне" з 20 березня вже скористалися два мільйони українців.

Як інформує Delo.ua, про це вона написала у facebook.

За її словами, понад 91% учасників програми — власники авто масового сегмента.

Найпоширеніші моделі:

Volkswagen Passat і Golf,

Renault Megane,

Skoda Octavia і Fabia,

Ford Focus,

Daewoo Lanos,

автомобілі ВАЗ;

Свириденко зауважила, що більшість авто — віком 10–20 років, а понад 80% — із двигунами об’ємом до 2,5 л.

Деталі програми

Очільниця уряду нагадала, що в рамках цієї програми українці отримують компенсацію:

15% - на дизель;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

Сума компенсації на місяць становить 1000 грн.

Кошти можна використати для оплати комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок або продуктів українського виробництва. У середньому 70% отриманого кешбеку спрямовується на оплату комунальних послуг.

Загалом програмою "Національний кешбек" користуються понад 4,5 млн українців.

Кешбек на пальне

В Україні з 20 березня 2026 року розпочато програму "Національний кешбек" на пальне. Це тимчасове рішення для підтримки громадян у період зміни цін на енергоринках, яке діятиме до 1 травня цього року.

Варто зазначити, що державний бюджет на 2026 рік не передбачає прямих видатків на програму "Національний кешбек". Її фінансування здійснюється на підставі окремих рішень уряду з резервного фонду бюджету. За урядовими розрахунками, фінансування програми може скласти від 4 до 6 млрд грн.

Разом з тим, заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк оцінив можливі витрати на держпрограму з компенсації вартості пального до травня в межах 10,5 млрд грн. Железняк підрахував, що щомісяця в Україні в середньому споживають близько 300 млн літрів дизельного пального, 222 млн літрів бензину та 150 млн літрів автогазу. Відповідно, на фінансування програми кешбеку на паливо з державного бюджету знадобиться близько 5,26 млрд грн щомісяця.