Скільки коштуватиме українцям кешбек на пальне, хто за це заплатить і що це змінить

Від сьогодні, 20 березня, в Україні стартувала короткострокова урядова програма підтримки громадян в умовах зростання цін на нафтопродукти – "Національний кешбек" на пальне, яка передбачає часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як отримати кешбек на пальне

За умовами програми держава повертає частину витрат за купівлю пального на автозаправних станціях, які беруть участь у програмі.

Розмір кешбеку складає:

15% — на дизельне пальне;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на людину на місяць.

Загальний ліміт кешбеку в межах програми "Національний кешбек" залишається без змін — до 3000 грн на місяць.

Програма є тимчасовою і діятиме до 1 травня 2026 року.

Участь автозаправних станцій у програмі є добровільною. Кешбек нараховується лише за покупки на АЗС, які долучилися до програми.

Наразі до ініціативи долучилися майже 20 мереж: Ukrnafta, OKKO, WOG, UPG, Amic, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нафта, SOCAR, Martin, Marshal, RLS, Свої/SUNOIL, Magnum Еnergy, 24/7, Avantage7. Кількість учасників може збільшуватися.

Важливо: кешбек нараховується лише під час фактичної оплати пального на АЗС. Якщо пальне купується наперед через мобільні застосунки АЗС на паливні гаманці, кешбек не нараховується.

Як стати учасником програми

Відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів. Визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми. Встановити або оновити застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати картку для виплат "Національний кешбек" будь-якого банку-партнера.

Важливо:

Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату;

АЗС має бути учасником програми;

Кешбек нараховується тільки за фіскальними чеками. Якщо чек не передано до системи ДПС, кешбек не буде нарахований.

Коли кешбек надійде

Нарахований кешбек відображається в застосунку "Дія". Виплата здійснюється до кінця наступного місяця після покупки. Наприклад: кешбек за покупки у березні надійде до кінця квітня.

На що можна витратити кешбек

Кошти, нараховані у вигляді кешбеку, можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

продукти харчування українського виробництва;

купівлю лікарських і медичних засобів українського виробництва;

оплату поштових послуг;

книжки;

донати на підтримку Збройних Сил України.

Кешбек на пальне: ЗА і ПРОТИ

Держава як ініціатор тимчасового впровадження нового інструменту підтримки українців, який працюватиме в межах програми "Національний кешбек", переконана в ефективності такого підходу.

"Ми вивчили, як інші країни реагують на ситуацію зі світовими цінами на нафту, і обрали для України найбільш оптимальне рішення. Уряд запускає кешбек на пальне через вже наявну інфраструктуру програми "Національний кешбек". Програма вже працює як добре таргетований і технологічний інструмент підтримки", — цитує пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України міністра Олексія Соболева.

Там зазначають, що фінансування програми не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету, а буде здійснюватись в межах коштів, вже передбачених в бюджеті Мінекономіки.

Варто зазначити, що державний бюджет на 2026 рік не передбачає прямих видатків на програму "Національний кешбек". Її фінансування здійснюється на підставі окремих рішень уряду з резервного фонду бюджету. За урядовими розрахунками, фінансування програми може скласти від 4 до 6 млрд грн.

Разом з тим, в коментарі для Delo.ua заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк оцінив можливі витрати на держпрограму з компенсації вартості пального до травня в межах 10,5 млрд грн. Железняк підрахував, що щомісяця в Україні в середньому споживають близько 300 млн літрів дизельного пального, 222 млн літрів бензину та 150 млн літрів автогазу. Відповідно, на фінансування програми кешбеку на паливо з державного бюджету знадобиться близько 5,26 млрд грн щомісяця.

За словами очільника згаданого комітету Данила Гетманцева, "ідея паливного кешбеку, як і будь-якого іншого кешбеку є економічно не грамотною, не виправданою і не доцільною". Більше того, заявив депутат в коментарі для Delo.ua, це рішення уряду не матиме жодного впливу на економіку – виключно в межах статистичної помилки.

На думку координатора експертних груп Економічної експертної платформи, асоційованого експерта CASE Україна Олега Гетмана, важлива навіть не стільки сума, в яку державному бюджету обійдеться фінансування програми кешбеку на паливо, скільки той факт, що ця ініціатива є нічим іншим як черговим популізмом влади.

"Якщо в програмі "Національний кешбек" є хоч якийсь здоровий глузд, оскільки вона розрахована на підтримку вітчизняних виробників (хоча програма є дискримінаційною, бо не поширюється на спрощену систему оподаткування), то в програмі кешбеку на пальне здорового глузду немає взагалі. З одного боку, мова йде про фактичне дотування імпортних товарів, оскільки все пальне в Україні – імпортне. З іншого боку, держава таким чином дотує часто не найбідніших людей – власників автомобілів", - пояснює свою позицію в коментарі для Delo.ua Олег Гетман.

Олег Гетман зазначає, що в резервному і спецфонді державного бюджету достатньо коштів, зокрема, для фінансування програми кешбеку на паливо. Разом з тим, переконаний він, під час війни використовувати ці кошти варто не на популістичні ініціативи уряду.

"На жаль, наш уряд, який в 90% випадків робить корисні речі, в 10% випадків ініціює дуже дивні, незрозумілі та шкідливі", - говорить експерт, додаючи, що нинішнє рішення уряду не те щоб шкідливе, але воно далеко не оптимальне і популістичне.

Співрозмовник видання акцентує на тому, що він репрезентує позицію низки аналітичних центрів, зокрема: Інституту соціально-економічної трансформації, CASE Україна, Центру економічної стратегії, Інституту економічних досліджень, Інституту податкових реформ.