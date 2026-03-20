Скільки коштуватиме українцям кешбек на пальне, хто за це заплатить і що це змінить
Від сьогодні, 20 березня, в Україні стартувала короткострокова урядова програма підтримки громадян в умовах зростання цін на нафтопродукти – "Національний кешбек" на пальне, яка передбачає часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Як отримати кешбек на пальне
За умовами програми держава повертає частину витрат за купівлю пального на автозаправних станціях, які беруть участь у програмі.
Розмір кешбеку складає:
- 15% — на дизельне пальне;
- 10% — на бензин;
- 5% — на автогаз.
Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на людину на місяць.
Загальний ліміт кешбеку в межах програми "Національний кешбек" залишається без змін — до 3000 грн на місяць.
Програма є тимчасовою і діятиме до 1 травня 2026 року.
Участь автозаправних станцій у програмі є добровільною. Кешбек нараховується лише за покупки на АЗС, які долучилися до програми.
Наразі до ініціативи долучилися майже 20 мереж: Ukrnafta, OKKO, WOG, UPG, Amic, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нафта, SOCAR, Martin, Marshal, RLS, Свої/SUNOIL, Magnum Еnergy, 24/7, Avantage7. Кількість учасників може збільшуватися.
Важливо: кешбек нараховується лише під час фактичної оплати пального на АЗС. Якщо пальне купується наперед через мобільні застосунки АЗС на паливні гаманці, кешбек не нараховується.
Як стати учасником програми
- Відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів.
- Визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми.
- Встановити або оновити застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати картку для виплат "Національний кешбек" будь-якого банку-партнера.
Важливо:
- Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату;
- АЗС має бути учасником програми;
- Кешбек нараховується тільки за фіскальними чеками. Якщо чек не передано до системи ДПС, кешбек не буде нарахований.
Коли кешбек надійде
Нарахований кешбек відображається в застосунку "Дія". Виплата здійснюється до кінця наступного місяця після покупки. Наприклад: кешбек за покупки у березні надійде до кінця квітня.
На що можна витратити кешбек
Кошти, нараховані у вигляді кешбеку, можна витратити на:
- оплату комунальних послуг;
- продукти харчування українського виробництва;
- купівлю лікарських і медичних засобів українського виробництва;
- оплату поштових послуг;
- книжки;
- донати на підтримку Збройних Сил України.
Кешбек на пальне: ЗА і ПРОТИ
Держава як ініціатор тимчасового впровадження нового інструменту підтримки українців, який працюватиме в межах програми "Національний кешбек", переконана в ефективності такого підходу.
"Ми вивчили, як інші країни реагують на ситуацію зі світовими цінами на нафту, і обрали для України найбільш оптимальне рішення. Уряд запускає кешбек на пальне через вже наявну інфраструктуру програми "Національний кешбек". Програма вже працює як добре таргетований і технологічний інструмент підтримки", — цитує пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України міністра Олексія Соболева.
Там зазначають, що фінансування програми не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету, а буде здійснюватись в межах коштів, вже передбачених в бюджеті Мінекономіки.
Варто зазначити, що державний бюджет на 2026 рік не передбачає прямих видатків на програму "Національний кешбек". Її фінансування здійснюється на підставі окремих рішень уряду з резервного фонду бюджету. За урядовими розрахунками, фінансування програми може скласти від 4 до 6 млрд грн.
Разом з тим, в коментарі для Delo.ua заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк оцінив можливі витрати на держпрограму з компенсації вартості пального до травня в межах 10,5 млрд грн. Железняк підрахував, що щомісяця в Україні в середньому споживають близько 300 млн літрів дизельного пального, 222 млн літрів бензину та 150 млн літрів автогазу. Відповідно, на фінансування програми кешбеку на паливо з державного бюджету знадобиться близько 5,26 млрд грн щомісяця.
За словами очільника згаданого комітету Данила Гетманцева, "ідея паливного кешбеку, як і будь-якого іншого кешбеку є економічно не грамотною, не виправданою і не доцільною". Більше того, заявив депутат в коментарі для Delo.ua, це рішення уряду не матиме жодного впливу на економіку – виключно в межах статистичної помилки.
На думку координатора експертних груп Економічної експертної платформи, асоційованого експерта CASE Україна Олега Гетмана, важлива навіть не стільки сума, в яку державному бюджету обійдеться фінансування програми кешбеку на паливо, скільки той факт, що ця ініціатива є нічим іншим як черговим популізмом влади.
"Якщо в програмі "Національний кешбек" є хоч якийсь здоровий глузд, оскільки вона розрахована на підтримку вітчизняних виробників (хоча програма є дискримінаційною, бо не поширюється на спрощену систему оподаткування), то в програмі кешбеку на пальне здорового глузду немає взагалі. З одного боку, мова йде про фактичне дотування імпортних товарів, оскільки все пальне в Україні – імпортне. З іншого боку, держава таким чином дотує часто не найбідніших людей – власників автомобілів", - пояснює свою позицію в коментарі для Delo.ua Олег Гетман.
Олег Гетман зазначає, що в резервному і спецфонді державного бюджету достатньо коштів, зокрема, для фінансування програми кешбеку на паливо. Разом з тим, переконаний він, під час війни використовувати ці кошти варто не на популістичні ініціативи уряду.
"На жаль, наш уряд, який в 90% випадків робить корисні речі, в 10% випадків ініціює дуже дивні, незрозумілі та шкідливі", - говорить експерт, додаючи, що нинішнє рішення уряду не те щоб шкідливе, але воно далеко не оптимальне і популістичне.
Співрозмовник видання акцентує на тому, що він репрезентує позицію низки аналітичних центрів, зокрема: Інституту соціально-економічної трансформації, CASE Україна, Центру економічної стратегії, Інституту економічних досліджень, Інституту податкових реформ.