Сколько будет стоить украинцам кэшбэк на топливо, кто за это заплатит и что это изменит

С сегодняшнего дня, 20 марта, в Украине стартовала краткосрочная правительственная программа поддержки граждан в условиях роста цен на нефтепродукты — "Национальный кэшбэк" на топливо, которая предусматривает частичное возмещение стоимости топлива, приобретенного на АЗС.

Об этом сообщает Delo. ua со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Как получить кэшбэк на топливо

По условиям программы государство возвращает часть расходов на покупку топлива на автозаправочных станциях, участвующих в программе.

Размер кэшбэка составляет:

15% – на дизельное топливо;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Максимальная сумма кэшбэка на топливо – до 1000 грн на человека в месяц.

Общий лимит кэшбэка в рамках программы "Национальный кэшбэк" остается без изменений – до 3000 грн в месяц.

Программа временная и будет действовать до 1 мая 2026 года.

Участие автозаправочных станций в программе добровольно. Кэшбэк начисляется только за покупки на АЗС, которые присоединились к программе.

К инициативе присоединились почти 20 сетей: Ukrnafta, OKKO, WOG, UPG, Amic, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нафта, SOCAR, Martin, Marshal, RLS, Свої/SUNOIL, Magnum Еnergy, 24/7, Avantage7. Количество участников может увеличиваться.

Важно: кэшбэк начисляется только при фактической оплате топлива на АЗС. Если топливо покупается заранее через мобильные приложения АЗС на топливные кошельки, кэшбэк не начисляется.

Как стать участником программы

Открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров. Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы. Установить или обновить приложение "Дія", в разделе "Сервисы" выбрать карту для выплат "Национальный кэшбэк" любого банка-партнера.

Важно:

Кэшбэк начисляется только за безналичную оплату;

АЗС должно быть участником программы;

Кэшбэк начисляется только по фискальным чекам. Если чек не передан в систему ГНС, кэшбэк не будет начислен.

Когда кэшбэк поступит

Начисленный кэшбэк отображается в приложении "Дія". Выплата производится до конца следующего месяца после покупки. К примеру: кэшбэк за покупки в марте поступит до конца апреля.

На что можно потратить кэшбэк

Денежные средства, начисленные в виде кэшбэка, можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

продукты питания украинского производства;

покупку лекарственных и медицинских средств украинского производства;

оплату почтовых услуг;

книги;

донаты в поддержку Вооруженных сил Украины.

Кэшбэк на топливо: ЗА И ПРОТИВ

Государство как инициатор временного внедрения нового инструмента поддержки украинцев, который будет работать в рамках программы "Национальный Кэшбэк", убеждена в эффективности такого подхода.

"Мы изучили, как другие страны реагируют на ситуацию с мировыми ценами на нефть, и выбрали для Украины наиболее оптимальное решение. Правительство запускает кэшбэк на топливо через уже имеющейся инфраструктуры программы "Национальный кэшбэк". Программа уже работает как хорошо таргетированный и технологический инструмент поддержки", — цитирует пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины министра Алексея Соболева.

Там отмечают, что финансирование программы не потребует дополнительных расходов государственного бюджета, а будет осуществляться в пределах средств, уже предусмотренных в бюджете Минэкономики.

Следует отметить, что государственный бюджет на 2026 год не предусматривает прямых расходов на программу "Национальный кэшбэк". Ее финансирование осуществляется на основании отдельных решений правительства из резервного фонда бюджета. По правительственным расчетам, финансирование программы может составить от 4 до 6 млрд грн.

Вместе с тем, в комментарии для Delo.ua заместитель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк оценил возможные расходы на госпрограмму по компенсации стоимости топлива до мая в пределах 10,5 млрд грн. Железняк подсчитал, что ежемесячно в Украине в среднем потребляют около 300 млн литров дизельного топлива, 222 млн литров бензина и 150 млн литров автогаза. Соответственно, на финансирование программы кэшбэка на топливо из государственного бюджета понадобится около 5,26 млрд грн ежемесячно.

По словам главы упомянутого комитета Данила Гетманцева, "идея топливного кэшбэка, как и любого другого кэшбэка, является экономически не грамотной, не оправданной и не целесообразной". Более того, заявил депутат в комментарии для Delo.ua, это решение правительства не будет иметь никакого влияния на экономику – исключительно в рамках статистической ошибки.

По мнению координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта CASE Украина Олега Гетмана, важна даже не столько сумма, в которую государственному бюджету обойдется финансирование программы кэшбкэка на топливо, сколько тот факт, что эта инициатива не что иное как очередной популизм власти.

"Если в программе "Национальный кэшбэк" есть хоть какой-то здравый смысл, поскольку она рассчитана на поддержку отечественных производителей (хотя программа является дискриминационной, потому что не распространяется на упрощенную систему налогообложения), то в программе кэшбэка на топливо здравого смысла нет вообще. С одной стороны, речь идет о фактическом дотировании импортных товаров, поскольку все топливо в Украине – импортное. С другой стороны, государство таким образом дотирует зачастую не самых бедных людей – владельцев автомобилей", – объясняет свою позицию в комментарии для Delo.ua Олег Гетман.

Олег Гетман отмечает, что в резервном и спецфонде государственного бюджета достаточно средств, в частности для финансирования программы кэшбэка на топливо. Вместе с тем, убежден он, во время войны использовать эти средства не стоит на популистические инициативы правительства.

"К сожалению, наше правительство, которое в 90% случаев делает полезные вещи, в 10% случаев инициирует очень странные, непонятные и вредные", - говорит эксперт, добавляя, что нынешнее решение правительства не то чтобы вредно, но оно далеко не оптимальное и популистическое.

Собеседник издания акцентирует внимание на том, что он представляет позицию ряда аналитических центров, в частности: Института социально-экономической трансформации, CASE Украина, Центра экономической стратегии, Института экономических исследований, Института налоговых реформ.