Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,40

44,30

EUR

51,30

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство заявило о достаточных запасах горючего на украинских АЗС

Правительство поручило контролировать цены на горючее / Юлия Свириденко

Правительство заявило о достаточных запасах горючего на украинских автозаправочных станциях и постепенном уменьшении ажиотажного спроса на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлия Свириденко после совещания с операторами топливного рынка с участием представителей Министерства экономики, Министерства энергетики, Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы.

По словам Свириденко, основная цель правительства – обеспечить горючим всех потребителей. В то же время, приоритетом остается бесперебойная поставка для Сил обороны, экстренных служб и сельскохозяйственных производителей в связи с началом посевной кампании.

Представители крупнейших сетей АЗС проинформировали об имеющихся запасах горючего и импортных поставках, запланированных на апрель. По состоянию на сегодняшний день рынок обеспечен ресурсом в достаточном количестве, а ажиотаж постепенно спадает.

Государственная компания Укрнефть, входящая в группу Нафтогаз, продолжает удерживать ориентир цен на бензин и дизель для рынка с учетом изменений на мировых рынках, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке.

Премьер поручила Антимонопольному комитету и Госпродслужбе продолжить мониторинг цен на украинском рынке горючего и реагировать в случае выявления нарушений, не препятствуя работе бизнеса.

Кроме того, правительство готовит новые адресные программы поддержки населения на фоне роста мировых цен на нефть. Речь идет об одноразовой выплате 1500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан и кэшбек на топливо в рамках программы "Национальный кэшбек".

Автор:
Татьяна Гойденко