Правительство заявило о достаточных запасах горючего на украинских АЗС

Правительство заявило о достаточных запасах горючего на украинских автозаправочных станциях и постепенном уменьшении ажиотажного спроса на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлия Свириденко после совещания с операторами топливного рынка с участием представителей Министерства экономики, Министерства энергетики, Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы.

По словам Свириденко, основная цель правительства – обеспечить горючим всех потребителей. В то же время, приоритетом остается бесперебойная поставка для Сил обороны, экстренных служб и сельскохозяйственных производителей в связи с началом посевной кампании.

Представители крупнейших сетей АЗС проинформировали об имеющихся запасах горючего и импортных поставках, запланированных на апрель. По состоянию на сегодняшний день рынок обеспечен ресурсом в достаточном количестве, а ажиотаж постепенно спадает.

Государственная компания Укрнефть, входящая в группу Нафтогаз, продолжает удерживать ориентир цен на бензин и дизель для рынка с учетом изменений на мировых рынках, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке.

Премьер поручила Антимонопольному комитету и Госпродслужбе продолжить мониторинг цен на украинском рынке горючего и реагировать в случае выявления нарушений, не препятствуя работе бизнеса.

Кроме того, правительство готовит новые адресные программы поддержки населения на фоне роста мировых цен на нефть. Речь идет об одноразовой выплате 1500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан и кэшбек на топливо в рамках программы "Национальный кэшбек".