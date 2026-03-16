Уряд заявив про достатні запаси пального на українських АЗС

Уряд доручив контролювати ціни на пальне / Юлія Свириденко

Уряд заявив про достатні запаси пального на українських автозаправних станціях і поступове зменшення ажіотажного попиту на ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єрки Юлія Свириденко після наради з операторами паливного ринку за участі представників Міністерства економіки, Міністерства енергетики, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби.

За словами Свириденко, основна мета уряду — забезпечити пальним усіх споживачів. Водночас пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил оборони, екстрених служб і сільськогосподарських виробників у зв’язку з початком посівної кампанії.

Представники найбільших мереж АЗС поінформували про наявні запаси пального та імпортні поставки, заплановані на квітень. Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, а ажіотаж поступово спадає.

Державна компанія Укрнафта, що входить до групи Нафтогаз, продовжує утримувати орієнтир цін на бензин і дизель для ринку з урахуванням змін на світових ринках, спричинених ситуацією на Близькому Сході.

Прем’єрка доручила Антимонопольному комітету та Держпродспоживслужбі продовжити моніторинг цін на українському ринку пального та реагувати у разі виявлення порушень, не перешкоджаючи роботі бізнесу.

Окрім цього, уряд готує нові адресні програми підтримки населення на тлі зростання світових цін на нафту. Йдеться про одноразову виплату 1500 грн для найбільш вразливих категорій громадян та кешбек на пальне у межах програми "Національний кешбек".

Автор:
Тетяна Гойденко