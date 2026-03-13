- Категорія
Програма кешбеку на пальне коштуватиме державному бюджету 10,5 млрд грн
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що до травня витрати на програму кешбеку на паливо можуть сягнути приблизно 10,5 млрд грн.
Як повідомляє Delo.ua, про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.
Железняк підрахував, що щомісяця в Україні в середньому споживають близько 300 млн літрів дизельного пального, 222 млн літрів бензину та 150 млн літрів автогазу.
Відповідно, на фінансування програми кешбеку на паливо з державного бюджету знадобиться близько 5,26 млрд грн щомісяця.
Железняк також зазначив, що з урахуванням інших державних програм загальні витрати бюджету можуть значно зрости. Зокрема, за його оцінками, на виплату 1500 грн громадянам передбачено близько 19,5 млрд грн, а ще близько 10 млрд грн — на програму "Національний кешбек".
Таким чином, сукупні витрати на ці ініціативи можуть становити близько 40 млрд грн, підсумував народний депутат.
Зовсім тупо, а під час війни 一 диверсія
Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський також прокоментував урядовий "пакет підтримки для людей".
За його словами, фактично платники податків, включно з найбіднішими, почнуть скидатися на бензин для всіх автомобілістів. Гроші на таку компенсацію можуть брати з резервного фонду бюджету — який у воєнний час призначений для непередбачуваних витрат, наприклад, відновлення критичної інфраструктури після атак.
"Уряд буде субсидувати пальне власникам багатолітрових тачок. В мирний час це було б тупо. Зараз під час війни це майже диверсія", - наголосив Вишлінський.
Що стосується іншої програми – виплати по 1500 грн для 13 мільйонів пенсіонерів та інших вразливих категорій — то вона буде ще дорожчою для бюджету, близько 20 млрд грн.
"Під час війни ці кошти могли б піти на зарплати військовим, озброєння, відновлення критичної інфраструктури, але підуть на популізм", - зауважує директор ЦЕС.
Про програму
Нагадаємо, уряд готує новий пакет підтримки для громадян. Він передбачає одноразову виплату 1500 гривень для пенсіонерів і вразливих категорій населення, а також кешбек на пальне - до 15% під час заправки на АЗС.
Українці зможуть отримати державний кешбек при купівлі пального на АЗС:
- 15% на дизельне пальне,
- 10% на бензин,
- 5% на автогаз.
Програма кешбеку діятиме до 1 травня на всіх АЗС, що приєднаються до ініціативи. Виплати будуть здійснюватися через платформу "Національний кешбек", якою вже користуються понад 9,4 мільйона українців.