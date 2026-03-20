В Україні стартувала програма кешбеку на пальне: який розмір компенсацій та як отримати виплати

В Україні з 20 березня 2026 року розпочато програму "Національний кешбек" на пальне. Це тимчасове рішення для підтримки громадян у період зміни цін на енергоринках, яке діятиме до 1 травня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Умови нарахування коштів

Розмір компенсації залежить від виду пального:

дизельне пальне — 15%;

бензин — 10%;

автогаз — 5%.

Максимальний ліміт виплат за пальне становить 1000 грн на місяць. При цьому загальний ліміт програми "Національний кешбек" залишається на рівні 3000 грн.

Які АЗС беруть участь у програмі?

Наразі до ініціативи долучилися майже 20 мереж: Ukrnafta, OKKO, WOG, UPG, Amic, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нафта, SOCAR, Martin, Marshal, RLS, Свої/SUNOIL, Magnum Еnergy, 24/7, Avantage7. Кількість учасників може збільшуватися.

Як стати учасником програми?

Для тих, хто вже користується "Національним кешбеком", нарахування відбуватимуться автоматично. Новим користувачам потрібно виконати наступні кроки:

Відкрити спеціальну картку для виплат у банку-партнері. Обрати картки для оплати та надати банку дозвіл на передачу даних про транзакції. У застосунку "Дія" (розділ "Сервіси") вибрати картку "Національний кешбек". Оплачувати пальне підключеною карткою безпосередньо на касі АЗС.

Важливі обмеження

Кошти нараховуються лише за безготівковий розрахунок на заправці. Якщо ви купуєте пальне через мобільний застосунок мережі АЗС або використовуєте паливний рахунок (талони, літри), кешбек не надається.

На що можна витратити накопичені кошти?

Отримані гроші відображаються в "Дії" наступного дня. Їх можна спрямувати на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків, продуктів або книг українського виробництва;

поштові послуги;

донати на потреби ЗСУ.

Як зазначили у відомстві, продукти харчування українського виробництва за кошти кешбеку доступні в понад 20 торгових мережах та на онлайн-майданчиках. Детальний перелік крамниць можна знайти на сторінці "Зроблено в Україні".

Фінансування проекту здійснюється в межах чинного бюджету Мінекономіки та не потребує додаткових державних видатків.

Окрім цього, уряд готує нові адресні програми підтримки населення на тлі зростання світових цін на нафту. Йдеться про одноразову виплату 1500 грн для найбільш вразливих категорій громадян.