Кабмін продовжив програму кешбеку на пальне до 31 травня

Кабінет міністрів продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення ухвалено на тлі збереження високих цін на паливо та стабільно високого попиту з боку населення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Водночас з 1 травня змінюється максимальний розмір компенсації — він становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача. В уряді пояснюють, що такий рівень відповідає фактичним середнім нарахуванням і дозволяє утримувати ширше охоплення учасників програми.

З моменту запуску програми 20 березня кешбек на пальне отримали понад 2 млн українців. За даними уряду, 91% користувачів становлять власники автомобілів бюджетного сегмента з невеликим об’ємом двигуна, для яких витрати на пальне є помітною частиною витрат.

Програма має компенсаційний характер і частково зменшує витрати на пальне залежно від його виду: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз. За оцінками уряду, економія становить від 2 до 13 грн на літрі.

До програми приєдналися 219 операторів АЗС по всій країні, що забезпечує її фактичне покриття на більшості території України. Повний перелік доступний на порталі "Національний кешбек".

У Міністерстві економіки зазначають, що програма вже охоплює понад 4,8 млн активних користувачів і поступово стає одним із інструментів підтримки домогосподарств через часткову компенсацію повсякденних витрат.

Отримані кошти можна використовувати для оплати комунальних послуг, придбання товарів українського виробництва, ліків, книжок або благодійності, зокрема підтримки Сил оборони. Кешбек нараховується виключно за безготівкові розрахунки.

Кешбек на пальне

В Україні з 20 березня 2026 року розпочато програму "Національний кешбек" на пальне. Це тимчасове рішення для підтримки громадян у період зміни цін на енергоринках, яке діятиме до 1 травня цього року.

Варто зазначити, що державний бюджет на 2026 рік не передбачає прямих видатків на програму "Національний кешбек". Її фінансування здійснюється на підставі окремих рішень уряду з резервного фонду бюджету. За урядовими розрахунками, фінансування програми може скласти від 4 до 6 млрд грн.

Разом з тим, заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк оцінив можливі витрати на держпрограму з компенсації вартості пального до травня в межах 10,5 млрд грн. Железняк підрахував, що щомісяця в Україні в середньому споживають близько 300 млн літрів дизельного пального, 222 млн літрів бензину та 150 млн літрів автогазу. Відповідно, на фінансування програми кешбеку на паливо з державного бюджету знадобиться близько 5,26 млрд грн щомісяця.