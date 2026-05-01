"Національний кешбек" охопив майже 5 млн українців і підняв продажі вітчизняних товарів

Програма "Національний кешбек" демонструє стійкий ефект підтримки внутрішнього ринку та стимулювання попиту на українські товари.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Згідно з опитуванням, 67% українців користуються програмою, а 95% із них оцінюють її позитивно або нейтрально. Загальне охоплення сягає майже 4,8 млн громадян щомісяця, що підтверджує масовість і стабільне закріплення інструмента в споживчій поведінці.

Дослідження фіксує зміни у структурі споживання. 41% учасників програми зазначають, що почали частіше купувати товари українського виробництва. Основними факторами впливу називають фінансову вигоду та простішу ідентифікацію вітчизняної продукції на полицях магазинів.

Ритейл-сегмент також фіксує позитивну динаміку. За даними торговельних мереж із широким національним покриттям, продажі українських товарів у період дії програми зросли на 7–9%. У низці категорій наявність кешбеку вже впливає на кінцевий вибір споживача.

Окремо зазначається макроекономічний ефект. Програма сприяє детінізації розрахунків і розширенню частки безготівкових платежів. Водночас вона виконує соціальну функцію, оскільки 63% користувачів мають дохід до 40 тис. грн і розглядають кешбек як інструмент економії.

За структурою витрат лідирують продукти харчування, ліки та товари першої необхідності. Водночас близько 70% накопичених коштів спрямовується на оплату комунальних послуг.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зазначив, що програма стала дієвим інструментом формування попиту на українське виробництво та дозволяє адресно підтримувати окремі товарні категорії.

Технологічним партнером програми виступає Mastercard. Генеральна директорка компанії в Україні та Молдові Інга Андреєва підкреслила, що програма об’єднує банки, ритейл, виробників і мільйони споживачів у єдину цифрову екосистему державних виплат.

У бізнес-середовищі відзначають зростання попиту на українську продукцію, підвищення впізнаваності брендів та стимулювання оновлення асортименту.

Зауважимо, з 1 березня 2026 року в Україні оновлюють програму "Національний кешбек", щоб стимулювати покупку вітчизняних товарів. Замість стандартних 10% кешбеку відсоток буде диференційованим — 5% або 15%, залежно від категорії товарів.