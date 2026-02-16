Запланована подія 2

Уряд змінює правила "Національного кешбеку": як працюватиме програма

З 1 березня 2026 року в Україні оновлюють програму "Національний кешбек", щоб стимулювати покупку вітчизняних товарів. Замість стандартних 10% кешбеку відсоток буде диференційованим — 5% або 15%, залежно від категорії товарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

За попередній період українці купили українських товарів на понад 63 млрд грн, що вже стало значною підтримкою для економіки. Нові правила дозволять ефективніше підтримувати локальні бренди, особливо там, де вони конкурують із імпортом.

Як працюватиме новий кешбек:

  • 15% на українські товари в категоріях з імпортом понад 35% у споживчому кошику: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також окремі продукти — тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.
  • 5% на товари з імпортом нижче 35%: хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія; овочі, фрукти, риба, консерви; солодощі, снеки, напої, соуси; ліки та товари для саду.

Щоб перевірити товар, достатньо скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія — камера покаже, чи нараховується кешбек і який саме.

Нараховані кошти можна використати на комунальні послуги, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.

Для участі в програмі потрібно підключити банківську картку, відкрити картку Національний кешбек у своєму банку та прив’язати її у застосунку "Дія" через послугу "Національний кешбек".

Програма "Національний кешбек" повноцінно працює вже рік, зараз триває аналіз роботи програми. Держава вперше отримала дані про реальне споживання українців: де люди купують українське, а де — імпорт. Про успіхи і перспективи держпрограми детальніше читайте у нашому матеріалі.

Автор:
Тетяна Гойденко