Правительство меняет правила "Национального кэшбэка": как будет работать программа

С 1 марта 2026 года в Украине обновляется программа "Национальный кэшбэк", чтобы стимулировать покупку отечественных товаров. Вместо стандартных 10% кэшбека процент будет дифференцированным – 5% или 15% в зависимости от категории товаров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

За предыдущий период украинцы купили украинских товаров более чем на 63 млрд грн, что уже стало значительной поддержкой для экономики. Новые правила позволят более эффективно поддерживать локальные бренды, особенно там, где они конкурируют с импортом.

Как будет работать новый кэшбек:

15% на украинские товары в категориях с импортом более 35% в потребительской корзине: одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонта и животных, канцелярия, а также отдельные продукты – твердые и мягкие сыры, некоторые виды макарон и круп.

5% на товары с импортом ниже 35%: хлеб, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, растительное масло; овощи, фрукты, рыба, консервы; сладости, снеки, напитки, соусы; лекарства и товары для сада.

Чтобы проверить товар, достаточно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении "Дія" — камера покажет, начисляется ли кэшбек и какой именно.

Начисленные средства можно использовать на коммунальные услуги, донаты на ВСУ, почтовые услуги, продукты и лекарства украинского производства или книги.

Для участия в программе нужно подключить банковскую карту, открыть карту Национальный кэшбек в своем банке и привязать ее в приложении "Дія" через услугу "Национальный кэшбэк" .

Программа "Национальный кэшбэк" полноценно работает уже год, сейчас идет анализ работы программы. Государство впервые получило данные о реальном потреблении украинцев: где люди покупают украинское, а где импорт. Об успехах и перспективах госпрограммы подробнее читайте в нашем материале.