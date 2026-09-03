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Рада НБУ зберегла курс на інфляцію 5% і керовану гнучкість гривні
Рада Національного банку України підтвердила актуальність Основних засад грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу, схвалених у вересні 2024 року. Цей документ залишається головним дороговказом регулятора, що визначає цілі, завдання та базові принципи монетарної діяльності держави.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на роз'яснення Національного банку України.
У регуляторі наголошують, що закладені механізми дають змогу одночасно балансувати між стимулюванням економічного відновлення та утриманням під контролем інфляційних процесів у країні.
Ключові принципи та інструменти політики НБУ
Основним завданням регулятора залишається збереження цінової та макрофінансової стабільності за допомогою комплексного підходу:
- Гнучке інфляційне таргетування: політика регулятора спрямована на досягнення інфляційної цілі 5% на трирічному горизонті планування;
- Комплекс інструментів: центробанк застосовує не лише облікову ставку, а й механізми процентної та валютно-курсової політики разом із валютними обмеженнями, паралельно посилюючи ефективність монетарної трансмісії;
- Керована гнучкість курсу: пріоритетом залишається стійка ситуація на валютному ринку та забезпечення двосторонніх курсових коливань;
- Привабливість заощаджень у гривні: Національний банк стимулюватиме фінустанови утримувати реальні відсоткові ставки за строковими депозитами на рівні, який захищає доходи громадян від знецінення;
- Підтримка економіки: продовжиться виконання Стратегії з розвитку кредитування та координація дій з урядом для залучення зовнішнього фінансування й реалізації реформ.
Нагадаємо, НБУ зафіксував зниження частки непрацюючих кредитів у банках. Станом на 1 серпня 2026 року рівень NPL у банківській системі скоротився до 12,1%, зменшившись від початку року на 1,8 відсоткового пункта.