Рада НБУ зберегла курс на інфляцію 5% і керовану гнучкість гривні

Рада Національного банку України підтвердила актуальність Основних засад грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу, схвалених у вересні 2024 року. Цей документ залишається головним дороговказом регулятора, що визначає цілі, завдання та базові принципи монетарної діяльності держави.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на роз'яснення Національного банку України.

У регуляторі наголошують, що закладені механізми дають змогу одночасно балансувати між стимулюванням економічного відновлення та утриманням під контролем інфляційних процесів у країні.

Ключові принципи та інструменти політики НБУ

Основним завданням регулятора залишається збереження цінової та макрофінансової стабільності за допомогою комплексного підходу:

Гнучке інфляційне таргетування: політика регулятора спрямована на досягнення інфляційної цілі 5% на трирічному горизонті планування;

Комплекс інструментів: центробанк застосовує не лише облікову ставку, а й механізми процентної та валютно-курсової політики разом із валютними обмеженнями, паралельно посилюючи ефективність монетарної трансмісії;

Керована гнучкість курсу: пріоритетом залишається стійка ситуація на валютному ринку та забезпечення двосторонніх курсових коливань;

Привабливість заощаджень у гривні: Національний банк стимулюватиме фінустанови утримувати реальні відсоткові ставки за строковими депозитами на рівні, який захищає доходи громадян від знецінення;

Підтримка економіки: продовжиться виконання Стратегії з розвитку кредитування та координація дій з урядом для залучення зовнішнього фінансування й реалізації реформ.

Нагадаємо, НБУ зафіксував зниження частки непрацюючих кредитів у банках. Станом на 1 серпня 2026 року рівень NPL у банківській системі скоротився до 12,1%, зменшившись від початку року на 1,8 відсоткового пункта.