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Совет НБУ сохранил курс на инфляцию 5% и управляемую гибкость гривны
Совет Национального банка Украины подтвердил актуальность Основ денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, одобренных в сентябре 2024 года. Этот документ остается главным указателем регулятора, определяющим цели, задачи и базовые принципы монетарной деятельности государства.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на разъяснение Национального банка.
В регуляторе отмечают, что заложенные механизмы позволяют одновременно балансировать между стимулированием экономического восстановления и удержанием под контролем инфляционных процессов в стране.
Ключевые принципы и инструменты политики НБУ
Основной задачей регулятора остается сохранение ценовой и макрофинансовой стабильности с помощью комплексного подхода:
- Гибкое инфляционное таргетирование: политика регулятора ориентирована на достижение инфляционной цели 5% на трехлетнем горизонте планирования;
- Комплекс инструментов: центробанк применяет не только учетную ставку, но и механизмы процентной и валютно-курсовой политики вместе с валютными ограничениями, параллельно усиливая эффективность монетарной трансмиссии;
- Управляемая гибкость курса: приоритетом остается устойчивая ситуация на валютном рынке и обеспечение двусторонних курсовых колебаний;
- Привлекательность сбережений в гривне: Национальный банк будет стимулировать финучреждения удерживать реальные процентные ставки по срочным депозитам на уровне, защищающем доходы граждан от обесценения;
- Поддержка экономики: продолжится выполнение Стратегии развития кредитования и координация действий с правительством для привлечения внешнего финансирования и реализации реформ.
Напомним, НБУ зафиксировал снижение доли неработающих кредитов в банках. По состоянию на 1 августа 2026 г. уровень NPL в банковской системе сократился до 12,1%, уменьшившись с начала года на 1,8 процентного пункта.