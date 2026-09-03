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Київрада ухвалила докапіталізацію "Київміськбуду" на 3 млрд грн

Київміськбуд
Київрада ухвалила докапіталізацію "Київміськбуду" на 3 млрд грн

Київська міська рада на засіданні 3 вересня підтримала проєкт рішення про стабілізацію фінансового стану ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" через збільшення статутного капіталу на суму до 3 мільярдів гривень. За це рішення проголосували 67 депутатів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”.

Рішення передбачає проведення додаткової емісії акцій зі збереженням частки територіальної громади Києва, якій належить 99,87% акцій холдингу. Суму визначили згідно з фінансовим планом підприємства на 2026–2028 роки, а відповідні кошти закладуть до міського бюджету на 2027 рік.

Куди спрямують фінансування та стан об'єктів

Як зазначив тимчасовий виконувач обов'язків голови правління компанії Юрій Тихонович, нова докапіталізація забезпечить безперервність будівельних процесів у 2027–2028 роках, знизить соціальну напругу та дозволить передати квартири тисячам родин інвесторів, зокрема військовослужбовцям і ветеранам війни.

  • Поточний портфель: компанія веде будівництво 24 житлових комплексів на різних стадіях готовності, включно з об'єктами корпорації "Укрбуд", прийнятими на добудову за розпорядженням Кабміну;
  • Результати попереднього траншу: отримана наприкінці 2025 року допомога на 2,56 млрд грн дала змогу відновити роботи на 11 майданчиках, а цьогоріч готуються до введення в експлуатацію шість ЖК разом із мережами.

Нагадаємо, раніше у Київраді зареєстрували проєкт про докапіталізацію "Київміськбуду" на 3 млрд грн. Документ підготували для стабілізації фінансового становища забудовника та відновлення активних робіт на зупинених будівельних майданчиках столиці.

Автор:
Максим Кольц

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