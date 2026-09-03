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Киевсовет принял докапитализацию "Киевгорстроя" на 3 млрд грн

Киевгорстрой
Киевсовет принял докапитализацию "Киевгорстроя" на 3 млрд грн

Киевский городской совет на заседании 3 сентября поддержал проект решения о стабилизации финансового состояния ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" из-за увеличения уставного капитала на сумму до 3 миллиардов гривен. За это решение проголосовали 67 депутатов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

Решение предусматривает проведение допэмиссии акций с сохранением доли территориальной громады Киева, которой принадлежит 99,87% акций холдинга. Сумму определили согласно финансовому плану предприятия на 2026-2028 годы, а соответствующие средства заложат в городской бюджет на 2027 год.

Куда направят финансирование и состояние объектов

Как отметил временный исполняющий обязанности председателя правления компании Юрий Тихонович, новая докапитализация обеспечит непрерывность строительных процессов в 2027–2028 годах, снизит социальное напряжение и позволит передать квартиры тысячам семей инвесторов, в том числе военнослужащим и ветеранам войны.

  • Текущий портфель: компания ведет строительство 24 жилых комплексов на разных стадиях готовности, включая объекты корпорации "Укрбуд", принятые на достройку по распоряжению Кабмина;
  • Результаты предыдущего транша: полученное в конце 2025 года помощь на 2,56 млрд грн позволило возобновить работы на 11 площадках, а в этом году готовятся к вводу в эксплуатацию шесть ЖК вместе с сетями.

Напомним, ранее в Киевсовете зарегистрировали проект о докапитализации "Киевгорстроя" на 3 млрд. грн. Документ был подготовлен для стабилизации финансового состояния застройщика и возобновления активных работ на остановленных строительных площадках столицы.

Автор:
Максим Кольц

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