Правительство хочет продлить программу снятия ЧАЭС с эксплуатации до 2036 года

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий обновление и продление до 2036 года общегосударственной программы снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращение объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Документ актуализирует мероприятия программы на основе современных вызовов, последствий российской вооруженной агрессии и фактического состояния реализации проектов на площадке Чернобыльской АЭС. Также он уточняет список работ и источники финансирования.

Общий объем финансирования программы к 2036 году составит около 50,8 млрд. грн. Из этой суммы 45,6 млрд. грн. планируют направить из государственного бюджета, еще 5,2 млрд. грн. — за счет международной технической помощи.

В Минэнерго пояснили, что обновление программы необходимо из-за завершения этапов прекращения эксплуатации и подготовки к снятию Чернобыльской АЭС с эксплуатации. Следующим этапом должно стать непосредственное снятие станции с эксплуатации и дальнейшее превращение объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Законопроект также предусматривает дополнительные задачи по ликвидации последствий повреждения конструкций арки нового безопасного конфайнмента после прямого попадания российского беспилотника. Речь идет о мерах по восстановлению защитной инфраструктуры и обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

Продолжение программы должно обеспечить непрерывное выполнение работ на площадке ЧАЭС, выполнение международных обязательств Украины в сфере ядерной безопасности и привлечение международной технической и финансовой помощи.

После одобрения правительством законопроект передадут на рассмотрение Верховной Рады.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

По предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро .

Доноры Международного счета сотрудничества по Чернобыльской катастрофе (ICCA), которым руководит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), одобрили план подготовительных работ по ремонту нового безопасного конфаймента (НБК) на Чернобыльской АЭС. На разработку инженерных решений и первоначальные закупки выделено 30 миллионов евро.