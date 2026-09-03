АМКУ дозволив фонду "Кінгстон" придбати київський БЦ "Іллінський"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл АТ "ЗНВКІФ "Кінгстон" на набуття контролю над ТОВ "БЦ на Іллінській" бізнесмена Дмитра Буряка.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”.

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевим бенефіціаром АТ "ЗНВКІФ "Кінгстон" (Київ) зазначено Олега Висоцького, який у 2006 році очолював Держспоживстандарт. Власником ТОВ "БЦ на Іллінській" вказано ТОВ "Концерн Європа" (100%), а його кінцевим бенефіціаром — підприємця Дмитра Буряка.

Характеристики об'єкта та активи сторін

Бізнес-центр "Іллінський" входить до портфеля групи компаній DeVision, раду директорів якої очолював Буряк:

Параметри будівлі: загальна площа комплексу становить 44,2 тис. кв. м, офісні приміщення займають 37,1 тис. кв. м, а підземний паркінг розрахований на 154 машиномісця;

Будівельні проєкти DeVision: компанія спільно зі Stolitsa Group реалізує житловий комплекс Seven у Дарницькому районі Києва; також Буряк володіє компанією-замовником будівництва ЖК "Іллінський" на вулиці Набережно-Хрещатицькій у Подільському районі;

Попередні операції покупця: у серпні 2026 року компанія "Комфорт Мол" Олега Висоцького отримала погодження АМКУ на купівлю єдиного майнового комплексу в ТОВ "Оста Плюс" Олександра та Сергія Буряків.

Нагадаємо, раніше АМКУ дозволив МХП придбати переробні активи виробника курятини "Агроль" на Львівщині. Агрохолдинг Юрія Косюка отримав погодження на набуття контролю над компанією "Агроль Плюс", що відкрило шлях до завершення угоди з придбання переробних активів виробника м'яса птиці у регіоні.