АМКУ разрешил фонду "Кингстон" приобрести киевский БЦ "Ильинский"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение АО "ЗНИКИФ "Кингстон" на получение контроля над ООО "БЦ на Ильинской" бизнесмена Дмитрия Буряка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

По данным аналитической системы YouControl, конечным бенефициаром АО "ЗНИКИФ "Кингстон" (Киев) указан Олег Высоцкий, который в 2006 году возглавлял Госпотребстандарт. Владельцем ООО "БЦ на Ильинской" указано ООО "Концерн Европа" (100%), а его конечным

Характеристики объекта и активы сторон

Бизнес-центр "Ильинский" входит в портфель группы компаний DeVision, совет директоров которой возглавлял Буряк:

Параметры постройки: общая площадь комплекса составляет 44,2 тыс. кв. м, офисные помещения занимают 37,1 тыс. кв. м, а подземный паркинг рассчитан на 154 машиноместа;

Строительные проекты DeVision: компания совместно со Stolitsa Group реализует жилой комплекс Seven в Дарницком районе Киева; также Буряк владеет компанией-заказчиком строительства ЖК "Ильинский" по улице Набережно-Крещатицкой в Подольском районе;

Предыдущие сделки покупателя: в августе 2026 года компания "Комфорт Мол" Олега Высоцкого получила согласование АМКУ на покупку единого имущественного комплекса у ООО "Оста Плюс" Александра и Сергея Буряков.

Напомним, ранее АМКУ разрешил МХП приобрести перерабатывающие активы производителя курятины "Агроль" во Львовской области. Агрохолдинг Юрия Косюка получил согласование на вступление в контроль над компанией "Агроль Плюс", что открыло путь к завершению соглашения по приобретению перерабатывающих активов производителя мяса птицы в регионе.