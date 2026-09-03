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АМКУ разрешил фонду "Кингстон" приобрести киевский БЦ "Ильинский"

амку
АМКУ разрешил фонду "Кингстон" приобрести киевский БЦ "Ильинский" Дмитрия Буряка / АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение АО "ЗНИКИФ "Кингстон" на получение контроля над ООО "БЦ на Ильинской" бизнесмена Дмитрия Буряка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

По данным аналитической системы YouControl, конечным бенефициаром АО "ЗНИКИФ "Кингстон" (Киев) указан Олег Высоцкий, который в 2006 году возглавлял Госпотребстандарт. Владельцем ООО "БЦ на Ильинской" указано ООО "Концерн Европа" (100%), а его конечным

Характеристики объекта и активы сторон

Бизнес-центр "Ильинский" входит в портфель группы компаний DeVision, совет директоров которой возглавлял Буряк:

  • Параметры постройки: общая площадь комплекса составляет 44,2 тыс. кв. м, офисные помещения занимают 37,1 тыс. кв. м, а подземный паркинг рассчитан на 154 машиноместа;
  • Строительные проекты DeVision: компания совместно со Stolitsa Group реализует жилой комплекс Seven в Дарницком районе Киева; также Буряк владеет компанией-заказчиком строительства ЖК "Ильинский" по улице Набережно-Крещатицкой в Подольском районе;
  • Предыдущие сделки покупателя: в августе 2026 года компания "Комфорт Мол" Олега Высоцкого получила согласование АМКУ на покупку единого имущественного комплекса у ООО "Оста Плюс" Александра и Сергея Буряков.

Напомним, ранее АМКУ разрешил МХП приобрести перерабатывающие активы производителя курятины "Агроль" во Львовской области. Агрохолдинг Юрия Косюка получил согласование на вступление в контроль над компанией "Агроль Плюс", что открыло путь к завершению соглашения по приобретению перерабатывающих активов производителя мяса птицы в регионе.

Автор:
Максим Кольц

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