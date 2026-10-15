Великобритания направит более 20 млн евро на восстановление защитного сооружения Чернобыльской АЭС

Великобритания предоставит 17 млн фунтов стерлингов — более 20 млн евро — на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС, поврежденного в результате российских атак.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Помощь станет частью международной программы, координируемой Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с правительством Украины и странами-донорами G7.

Первый вице-премьер- министр Украины — министр энергетики Денис Шмигаль поблагодарил Великобританию за финансовую поддержку и отметил ее значение для ядерной безопасности.

"Это важный вклад не только в восстановление поврежденной инфраструктуры, но и в укрепление ядерной безопасности и защиту Европы от радиационных угроз", - отметил Шмигаль.

Справочно

Новый безопасный конфайнмент — защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Она предназначена для ограничения распространения радиоактивных веществ и создания условий для предстоящего демонтажа нестабильных конструкций старого укрытия.

Удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфайнмента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

Международная помощь

Ранее Норвегия объявила о дополнительном взносе в размере 100 млн. норвежских крон (около 10 млн. долларов США) на возобновление Нового безопасного конфаймента (НБК) Чернобыльской АЭС.

Кроме того, Европейский Союз направит 75 млн евро грантовой помощи на возобновление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции.