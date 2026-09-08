Британія виділить Україні понад $135 млн на посилення ППО взимку

Велика Британія надасть Україні військову допомогу на £100 млн ($135,5 млн) для посилення протиповітряної оборони напередодні зими. Пакет передбачає ракети-перехоплювачі для Patriot, артилерійські снаряди та безпілотники.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба британського уряду.

Кошти спрямують через механізм NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування закупівлі американського озброєння для України. Британська сторона зазначає, що обладнання має надійти до України до початку зими та допомогти захистити критичну інфраструктуру, цивільне населення і військових від російських атак.

Британія також продовжує виконувати зобов’язання щодо постачання Україні понад 120 тисяч безпілотників у 2026 році. Наразі вже доставлено близько 25 тисяч дронів, а темпи поставок планують збільшити напередодні зими.

Йдеться, зокрема, про дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників, розвідувальні БпЛА для спостереження за ситуацією на полі бою та в тилу противника, а також ударні дрони.

Окремо Британія повідомила про ще один важливий показник військової допомоги Україні - країна вже передала мільйонний великокаліберний артилерійський боєприпас. У найближчі місяці Україна має отримати ще десятки тисяч далекобійних артилерійських снарядів. Їхнє постачання фінансують Велика Британія, Німеччина, Данія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що під час перших візитів до Києва британське керівництво почуло від української сторони про необхідність додаткової підтримки напередодні зими.

"Ми пообіцяли мобілізувати союзників і надавати більше підтримки всюди, де це можливо. Сьогодні ми виконуємо цю обіцянку, посилюючи оборону України", — сказав він.

Нова допомога надійде на тлі рішення Британії дозволити оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію щодо британських компонентів далекобійної ракети SCALP, також відомої як Storm Shadow. Це має допомогти створити в Україні лінії для локального складання ракет.

Нагадаємо, Україна звернулась до Європейського Союзу із запитом на фінансування ракет-перехоплювачів до систем Patriot. На ці потреби Київ просить виділити понад 2 мільярди євро з коштів 90-мільярдної позики ЄС.