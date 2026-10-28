Кабмін змінив умови грантів для переробних підприємств: що чекає на бізнес

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до програми грантової допомоги для переробних підприємств. Уряд оновив вимоги щодо створення робочих місць, спростив порядок закриття грантових зобов'язань та дозволив іноземним компаніям отримувати кошти на відбудову.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Альтернатива створенню робочих місць

Через дефіцит кваліфікованих кадрів уряд запропонував бізнесу альтернативу обов'язковій умові щодо створення п'яти робочих місць.

Тепер підприємство може не розширювати штат, якщо встановить заробітну плату, вищу за середню по регіону, та зобов'яжеться підвищувати її з урахуванням інфляції протягом трьох років з контролем сплати ЄСВ. Ця новація застосовуватиметься як для нових, так і для вже виданих грантів.

Спрощення процедури

Також оновлено механізм закриття зобов'язань: замість очікування акта від Мінекономіки підприємству достатньо надати довідку від уповноваженого банку та підтвердження сплати податків. Після цього статус гранту в застосунку "Дія" зміниться, що дозволить подаватися на нове фінансування.

Крім того, іноземні виробничі компанії, які працюють в Україні та зазнали руйнувань внаслідок російських атак, відтепер можуть отримати грант на відновлення обладнання обсягом до 16 млн грн.

Власний внесок у межах гранту дозволено спрямовувати на ремонтні роботи, а за грантові кошти купувати не лише виробниче, а й енергетичне обладнання.

Серед інших змін програми:

до участі залучено підприємства, які виробляють засоби протимінної діяльності;

з 1 січня 2027 року адміністратором програми стане Агентство "Зроблено в Україні".

У межах програми підприємства можуть отримати до 8 млн грн на розвиток переробного виробництва та до 16 млн грн на відбудову пошкоджених потужностей. Від початку дії ініціативи у 2022 році схвалено 1895 заявок на суму майже 9,7 млрд грн. Подати заяву на поточну хвилю можна до 30 жовтня 2026 року включно.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року переробна промисловість уже була лідером зі сплати податків із часткою 17,6%. Тоді галузь збільшила відрахування до бюджету на 33,5 млрд грн, або на 19,1%.